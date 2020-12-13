Що не можна робити 14 грудня: свята, прикмети на день Наума та іменинники

У понеділок, 14 грудня, Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Також Православна Церква згадує святого пророка Наума.

Цього дня існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 14 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

14 грудня іменини святкують: Антон, Дмитро, Наум, Ананій.

Відзначається щорічно 14 грудня в день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це свято було встановлене указом третього президента України Віктора Ющенка від 10 листопада 2006 року.

14 грудня православні християни вшановують пам'ять святого пророка Наума, який написав одну з книг Старого Завіту. Його відносять до одного з 12 малих пророків. Наум народився у VII столітті до Різдва Христового в Галілеї та помер на 45-му році життя, проживши праведне життя.

У старозавітній книзі пророка Наума міститься пророкування загибелі міста Ніневії (Ассирія) за беззаконня, а також руйнування Ізраїльського царства.

За народним повір'ям, Наум є покровителем знань, розуму і чесноти. З давніх-давен вірили, що навчання цього дня даватиметься легко і стане в пригоді в подальшому житті.

Північний вітер дме – згодом настануть сильні морози.

На небі переливаються зірки – очікуйте хуртовини.

Чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

На вулиці 14 грудня тепло – зима буде теплою.

Багато снігу – до повені навесні.

Якщо ви подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.

Цього дня краще не виходити з дому в темний час доби.

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