Що не можна робити 12 січня: свята, прикмети на День Анисії та іменинники

12 січня за народним календарем відзначається День Анисії. Іменини святкують Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір.

У цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 12 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цей день отримав назву на честь святої Анисії (Онисія), що жила в 3-4 століттях в Греції. За переказами, її батьки рано померли, залишивши дівчині безліч багатств. Анісія роздала всі свої гроші біднякам, а рабів відпустила на волю. Після цього вона продовжила допомагати людям – лікувала хворих, втішала скорботних, дбала про ув'язнених в темниці християн.

На Онисію (Анисію) на Русі за давнім звичаєм різали свиней і варили тельбухи. А перш ніж вжити нутрощі в їжу, їх використовували для ворожіння: вважалося, якщо селезінка свині рівна і гладка – то зима буде суворою; якщо шлунок виявився порожнім – холоди триватимуть довго.

Оскільки День Анисії – це ще й розпал Святок, то традиції двох цих свят змішалися. Чоловіки влаштовували особливу забаву – полювання на кабана. У разі успіху, вепра несли в село на рогачах, демонструючи всім жителям. Після цього дівчата бралися до приготування святкових страв.

Вдень ясно – скоро настане потепління.

Йде сніг – очікуйте влітку сильних дощів.

Горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.

Дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо теплим.

Не можна в'язати і шити – до нещастя.

У цей день ні в якому разі не можна піднімати хустку, яка буде лежати на дорозі – накличете на своє життя біду.

Не приймайте ніяких подарунків в цей день від чужих людей.

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