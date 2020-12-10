Що не можна робити 11 грудня: свята, прикмети на Сойчин день та іменинники

У п'ятницю, 11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір і Всесвітній день танго. За народним календарем – Сойчин день (День сойки).

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 11 грудня читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

11 грудня іменини святкують: Олексій, Андрій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Тимофій, Анна.

Міжнародний день гір

11 грудня відзначається Міжнародний день гір, встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН в січні 2003 року (резолюція A/RES/57/245). Започатковано його було раніше – в 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку.

Міжнародний день гір 2020. Pixabay

Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою привернення уваги до проблем розвитку гірських регіонів планети таі необхідності надання допомоги населенню. У відповідній резолюції наголошено на актуальності дій, спрямованих на сталий розвиток гірських регіонів.

Всесвітній день танго

11 грудня, в день народження аргентинського співака і кіноактора, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя відзначається Міжнародний день танго (International Day of Tango) – свято танцю, філософія якого полягає в протиборстві.

День танго 2020. Pixabay

У 2009 році за рішенням ЮНЕСКО, танго, як сукупність музики, танцю, поезії та самобутніх традицій регіону Ріо де ла Плата, було внесене до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Сойчин день

11 грудня по народним календарем відзначається Сойчин день. Сойка – лісова птаха, яка відома тим, що відтворює спів інших птахів. На Русі вважали, що якщо в цей день сойка прилетить до вікна і кричатиме у нього, то це добрий знак. Мудра людина, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати шлях до щастя.

Сойчин день: що це за свято. Pixabay

Сойку в народі називали віщункою. Люди вірили, що у цієї пташки на крилах перебувають невеликі дзеркала, в яких можна побачити своє майбутнє. Дізнатися, що тебе чекає, в цей день можна було і без допомоги птиці-сойки. Селяни підходили до колодязя і слухали воду: якщо чути тихий дзвін – можна було чекати прибутку, а якщо тиша стояла – на успіх не варто розраховувати.

Також в Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчий замет кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою витягували найбільшу з кинутих монет, можна було розраховувати на удачу в справах, а якщо найдрібнішу – навпаки, не потрібно було чекати доходу.

Прикмети на 11 грудня: що не можна робити. Pixabay

Прикмети 11 грудня

Якщо в цей день плюсова температура, то чекайте швидких морозів.

Багато воронів в небі літає – буде скоро заметіль.

Побачити в цей день птицю сойку – до гарних новин.

Сойка до дому підлетіла – бути в тій хаті щастю.

Що не можна робити 11 грудня

У цей день не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.

Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

Ця п'ятниця – один з найбільш невідповідних днів для зізнань у коханні. Предки вважали: сосунки, народжені 11 грудня довго не триватимуть.

Не варто також планувати спільне життя, подорожі або переїзди.

Прибирання, прання та інші домашні клопоти необхідно перенести на інший день, якщо хочете зберегти в будинку благополуччя.

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