Що не можна робити 10 січня: свята, прикмети на Різдвяний М'ясоїд та іменинники

10 січня православна церква відзначає День пам'яті 20 000 мучеників, за народним календарем святкується День домочадців або Різдвяний М'ясоїд. У світі – День чорного шоколаду.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 10 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

10 січня іменини святкують: Олександр, Аркадій, Давид, Йосип, Леонід, Микола, Петро, Симон, Яків.

День пам'яті 20 000 мучеників

10 січня християни східного обряду відзначають пам'ять 20 000 святих мучеників, серед яких відомі Глікерій, Зінон, Феофіл, Дорофей, Мардоній, Мігдонія, Індіс, Горгоній, Петро, Євтимій, Секунд, Нікострат, Агафія, Домна, Феофіла, Антонія та інші.

День пам'яті 20000 мучеників. NewsUA

За наказом імператора Максиміана на початку 4 століття почалося руйнування християнських храмів, спалення богословних книг і позбавлення всіх християн цивільних прав і посад. У свято Різдва Христового 302 року, коли в Никомидійській соборній церкві зібралося близько 20 тисяч християн, імператор послав у храм глашатая, який передав його веління всім християнам вийти з церкви і принести жертву ідолам. В іншому разі він погрожував спалити храм разом з тими, що там молилися. Однак усі присутні відмовилися поклонитися ідолам. Тоді мучителі підпалили церкву, і всі 20 тисяч вірян померли у вогні.

Різдвяний М'ясоїд або День домочадців

М'ясоїд не є святковим днем, дата позначала тривалий період певного способу життя православного вірянина – часу, коли в їжу можна вживати м'ясо. Крім релігійних мотивів, це було пов'язано також із тим, що в перші дні січня було прийнято забивати худобу. Отже, на столі з'являлося м'ясо – зокрема, свинина. Однак це не скасовувало щотижневий піст у середу чи п'ятницю.

Різдвяний М'ясоїд: що це за свято. Pixabay

В цей час розпочиналася пора весіль. У М'ясоїд, сім'ї молодих могли накрити багатий стіл для гостей. М'ясоїд називали також Домочадцевим днем. Вся сім'я збиралася в будинку: спільно виконували роботи по господарству, разом сідали за стіл. Цей день нагадував про те, що сімейна злагода – найдорожче, що може бути у людини.

День чорного шоколаду

10 січня відзначають Всесвітній день чорного шоколаду. Першими шоколад навчилися робити ацтеки, які називали його "їжею богів". Іспанські конкістадори охрестили ласощі "чорним золотом" і їли їх для зміцнення витривалості. У середньовіччі споживання шоколаду в Європі було доступне тільки аристократам.

День чорного шоколаду в світі. Pixabay

Прикмети на 10 січня

Якщо 10 січня вирує хуртовина і мороз – літо буде холодним.

Сніг липне до долонь – варто чекати тепла.

Північний вітер принесе з собою холоднечу.

Сіль відсиріла – до негоди.

Кішка спить весь день – до потепління.

Що не можна робити 10 січня

Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

Не можна лаятися і сваритися один з одним.

Не варто викидати залишки їжі зі столу, краще нагодуйте ними тварин.

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