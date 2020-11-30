Що не можна робити 1 грудня: свята і прикмети на Платона й Романа Зимовказників

1 грудня в Україні відзначають День працівників прокуратури, а у світі – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Православна Церква вшановує пам'ять святих мучеників Романа і Платона. У народі свято називають Роман і Платон Зимовказники.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 1 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1 грудня іменини святкують: Микола, Платон, Роман.

День працівників прокуратури України

День працівників прокуратури 2020.

Професійне свято День працівників прокуратури відзначається в країні щорічно 1 грудня. Дату встановлено Указом президента України № 1190/2000 від 2 листопада 2000 року з огляду на роль органів прокуратури України у зміцненні законності, захисту прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ligado no Sul

Всесвітній день боротьби зі СНІДом (World AIDS Day) щорічно відзначається у всьому світі 1 грудня, відповідно до рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та рішення Генеральної Асамблеї ООН, ухвалених 1988 року.

Цей День став однією з найважливіших міжнародних дат, пов'язаних із питаннями охорони здоров'я, та однією з ключових можливостей підвищення інформованості і вшанування пам'яті загиблих від хвороби.

Романа і Платона Зимовказників

1 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру на початку IV століття. На Русі вважалося, що вони захищають людей від бідності й допомагають поліпшити достаток усієї родини. Роману і Платону молилися про добробут, а також просили захисту від пограбувань і фінансових невдач.

Роман і Платон Зимовказники. gazeta-efremov.ru

У народі їх називали Зимовказниками, на їхній день судили про те, якою буде зима, що починається. Якщо протягом дня траплялася зміна погоди, то це означало, що й протягом зими буде перелом. Водночас за погодою спостерігали цілий день: зранку судили про початок зими, за полуднем – про середину, за вечором – про кінець.

Прикмети на 1 грудня

Якщо цього дня тепло на вулиці – зима буде теплою і м'якою.

Якщо раптом у будинку на Платона й Романа виявляли живого комара, це означало, що незабаром настане відлига.

Тепло віщувала також ворона, що ходила по дорозі.

Дивилися цього дня на небо: якщо навколо місяця з'являлося коло – чекали сильного морозу.

Вітер сильний дме – узимку хуртовин і завірюх буде багато.

Прикмети на 1 грудня й що не можна робити. Pixabay

Що не можна робити 1 грудня:

Краще не займатися манікюром і педикюром. Вважається, що разом із нігтями можна позбутися здоров'я.

Не рекомендується цього дня робити спонтанні закупи. Вважається, що гроші 1 грудня стануть провідником негативної енергії.

З цієї ж причини не варто давати в борг. В іншому разі можна не тільки позбутися своїх накопичень, а й почати падати у фінансову яму.

Не можна лякатися перспективних, але складних завдань. Якщо відмовитися від них 1 грудня, удача може відвернутися на найближчий рік.

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