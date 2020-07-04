8 головних помилок провінціалок в одязі: що не варто носити
Деякі речі в гардеробі жінки можуть за мить зіпсувати образ.
Це може бути як невдало підібране взуття або сукня, так і аксесуари і навіть манікюр, повідомляє "Апостроф". Так, наступних 8 помилок краще ніколи не припускатися справжній леді.
1. Не варто поєднувати одразу кілька кольорів металу. Це вважається яскравим прикладом відсутності смаку.
2. Ще одна з найгрубіших помилок – бюстгальтер, який помітно з-під одягу. Щоб не допустити подібного, краще носити білизну без бретелей або на клейкій основі, також можна використовувати спеціальні наклейки для грудей.
3. Поганим тоном будуть колготи, панчохи або шкарпетки, вдягнуті під відкрите взуття.
4. Те саме стосується джинсів зі стразами, які давно вийшли з моди.
5. Занадто високі та яскраві підбори також є недоречними 2020 року і на сьогодні виглядають вульгарно і позбавленими смаку.
6. Міні-сукні також краще виключити з повсякденного стилю. Таке вбрання є доречним хіба що в нічному клубі.
7. Манікюр, який за кольором не личить до вбрання, є ще однією поширеною помилкою. Так, наприклад, до одягу теплих тонів абсолютно не пасуватимуть нігті бірюзового кольору.
8. Одяг та аксесуари з великою кількістю блискіток, паєток, каменів, а також логотипи відомих брендів, які часто використовуються на підробках, одразу видадуть у жінці провінціалку.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, які сукні та міні-спідниці носили дівчата в СРСР.