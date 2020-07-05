8 головних помилок провінціалок в одязі: що не варто носити

Навіть маленька деталь може зіпсувати образ жінки. Ілюстративне фото / Pixabay

Деякі речі в гардеробі жінки можуть за мить зіпсувати образ.

Це може бути як невдало підібране взуття або сукня, так і аксесуари і навіть манікюр, повідомляє "Апостроф". Так, наступних 8 помилок краще ніколи не припускатися справжній леді.

1. Не варто поєднувати одразу кілька кольорів металу. Це вважається яскравим прикладом відсутності смаку.

2. Ще одна з найгрубіших помилок – бюстгальтер, який помітно з-під одягу. Щоб не допустити подібного, краще носити білизну без бретелей або на клейкій основі, також можна використовувати спеціальні наклейки для грудей.

Бюстгальтер, який помітно з-під одягу, виглядає вульгарно Pinterest

3. Поганим тоном будуть колготи, панчохи або шкарпетки, вдягнуті під відкрите взуття.

4. Те саме стосується джинсів зі стразами, які давно вийшли з моди.

5. Занадто високі та яскраві підбори також є недоречними 2020 року і на сьогодні виглядають вульгарно і позбавленими смаку.

Високі яскраві підбори і міні-сукні давно вийшли з моди Pinterest

6. Міні-сукні також краще виключити з повсякденного стилю. Таке вбрання є доречним хіба що в нічному клубі.

7. Манікюр, який за кольором не личить до вбрання, є ще однією поширеною помилкою. Так, наприклад, до одягу теплих тонів абсолютно не пасуватимуть нігті бірюзового кольору.

Манікюр має відповідати стилю одягу Pinterest

8. Одяг та аксесуари з великою кількістю блискіток, паєток, каменів, а також логотипи відомих брендів, які часто використовуються на підробках, одразу видадуть у жінці провінціалку.

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