Що не можна готувати на Новий рік 2021: головні поради і заборони

Новорічне меню астрологи рекомендують складати з урахуванням того, що господарем Нового, 2021 року буде Білий Металевий Бик.

Так, деякі страви, наприклад, такі як яловичина і телятина, будуть недоречними. OBOZREVATEL розповідає докладніше про те, що можна і не можна подавати до святкового столу.

Що не можна подавати до столу в Новий рік 2021

Телятину і яловичину (гуляш, стейки, холодець, біфштекси, паштети з цього м'яса).

Страви з яловичого фаршу (котлети, тефтелі тощо).

Ковбасу, яка містить телятину або яловичину.

Страви з яловичої або телячої печінки.

Страви червоного кольору.

Страви з додаванням желатину.

У Новий рік 2021 до столу не рекомендується подавати яловичину і телятину Pixabay

Що можна готувати на Новий рік 2021

Хазяїн прийдешнього року Бик не перебірливий у їжі, тому господиням можна не намагатися приготувати якусь екзотику – досить буде простих традиційних рецептів: смажених, варених, печених або тушкованих страв.

Оскільки тварина року – травоїдна, до столу бажано подати овочі, фрукти, злакові культури, різноманітні соління і зелень. Причому останньої в новорічну ніч має бути якомога більше: додайте до страв кріп, петрушку, зелену цибулю, базилік, салат, розмарин, шпинат, свіжу м'яту, кінзу.

Замість яловичини до новорічного столу можна приготувати курку, індичку,, качку, гуску, свинину або кролика Pixabay

Що стосується м'яса, альтернативою стравам з яловичини можуть бути фаршировані яблуками гусак або качка; також можна приготувати курку, індичку, свинину або кролика.

А щоб віддати данину поваги і віддячити за все добре господаря року, що минає, Білого Металевого Щура, до святкового меню варто включити сирну нарізку.

Нагадаємо, Новий, 2021 рік, за східним календарем, є роком Білого Металевого Бика. Точний час його настання – 12 лютого 2021 року о 21:05.

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