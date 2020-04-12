Що говорити на Вербну неділю: головні секрети

За тиждень до Великодня, 12 квітня, православні християни відзначають Вербну неділю.

У цей день віруючі ходили до церкви, щоб помолитися і освятити вербові гілочки, зрізані напередодні до світанку.

Вербна неділя

Освятивши вербу, господар повертався в будинок і легенько бив усіх домочадців, примовляючи:

"Не я б'ю, верба б'є,

Рівно за тиждень – Великдень!"

Освячену вербу вішали біля ікон і вірили, що це приносить здоров'я і достаток.

У Вербну неділю робили приворот на вербу. Для цього потрібно зламати гілочку і сказати:

"До тих пір, поки верба за іконою лежати буде, доти мене чоловік не розлюбить, не забуде".

Гілки верби заборонено викидати, навіть якщо вони зів'януть. Їх можна тільки спалити.

В умовах карантину через коронавірус церкви в Україні не закриють, однак масові і релігійні заходи заборонені. Влада закликала українців залишатися вдома.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чого категорично не можна робити у Вербну неділю.