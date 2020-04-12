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12 квітня • оновлено в 10:09
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Що говорити на Вербну неділю: головні секрети

4.7т
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За тиждень до Великодня, 12 квітня, православні християни відзначають Вербну неділю.

У цей день віруючі ходили до церкви, щоб помолитися і освятити вербові гілочки, зрізані напередодні до світанку.

Вербна неділя

Вербна неділя

  • Освятивши вербу, господар повертався в будинок і легенько бив усіх домочадців, примовляючи:

"Не я б'ю, верба б'є,

Рівно за тиждень – Великдень!"

  • Освячену вербу вішали біля ікон і вірили, що це приносить здоров'я і достаток.

  • У Вербну неділю робили приворот на вербу. Для цього потрібно зламати гілочку і сказати:

"До тих пір, поки верба за іконою лежати буде, доти мене чоловік не розлюбить, не забуде".

  • Гілки верби заборонено викидати, навіть якщо вони зів'януть. Їх можна тільки спалити.

В умовах карантину через коронавірус церкви в Україні не закриють, однак масові і релігійні заходи заборонені. Влада закликала українців залишатися вдома.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чого категорично не можна робити у Вербну неділю.

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Місце
Україна
Теги
традиции релігія
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