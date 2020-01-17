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17 січня • оновлено в 20:46
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Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

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Деякі чоловіки такі ж розбірливі, як і жінки, і бачать всі помилки, які жінки іноді допускають в догляді за своїм зовнішнім виглядом.

Так, існують певні речі, які більшість чоловіків не тільки не вважають привабливими, але й здатні відштовхнути їх. Детальніше розповість OBOZREVATEL.

1. Недоглянута шкіра

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

Pinterest

Чоловіки в захваті від сяючої шкіри – жирне обличчя і сухі потріскані губи можуть відштовхнути вашого чоловіка. Як би ви не були зайняті, намагайтеся не нехтувати засобами догляду для обличчя і тіла.

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2. Перебір з макіяжем

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

SM News

Макіяж покликаний зробити жінку красивішою, але коли його забагато, це відразу впадає в око. Намагайтеся не зловживати тональним кремом, використовуючи потрібну кількість. Інакше будете виглядати так, ніби ви вдягли маску.

3. Підвищена волосистість

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

fitness-live.ru

Навряд чи якомусь чоловікові сподобається зайва волосистість на тілі його коханої. І хоча він не кине вас через це, постарайтеся не відкладати сеанси епіляції.

4. Вії, що злипаються від туші

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

makiyazhglaz.com

Дешева неякісна туш або занадто велика її кількість можуть призвести до ефекту вій, що злиплися, коли вони прилипають одна до одної і виглядає це досить помітно. Краще використовувати туш перевіреного бренду, щоб вії виглядали охайно і привабливо в очах вашого чоловіка.

5. Неприємний запах з рота

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

stomatology.com.ua

Як і жінкам, чоловікам теж не здається привабливою відсутність гігієни порожнини рота. Якщо у вас жовті зуби або несвіже дихання, це навряд чи сподобається вашому чоловікові.

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6. Перевірка мейк-апу перед публікою

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

"Домашнє вогнище"

Вашому чоловікові буде приємно, що його дружина виглядає цікавою і привабливою, але навряд чи йому сподобається, якщо вона перед його друзями буде дивитися в люстерко кожні п'ять хвилин. Краще відійти до вбиральні і наодинці поправити макіяж, якщо відчуваєте в цьому потребу.

7. Надлишок парфуму

Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

Pinterest

Хоча чоловіки й люблять парфуми, з ними теж слід бути обережною. Краплі улюблених парфумів на шиї і на зап'ясті буде досить для того, щоб зачарувати вашого чоловіка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок: іноді хлопець одягнений так, наче він скупався в жіночому магазині.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Відносини Психологія Стиль Краса жінки чоловік
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