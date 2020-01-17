Що чоловіки вважають непривабливим у жінках: топ-7 речей

Деякі чоловіки такі ж розбірливі, як і жінки, і бачать всі помилки, які жінки іноді допускають в догляді за своїм зовнішнім виглядом.

Так, існують певні речі, які більшість чоловіків не тільки не вважають привабливими, але й здатні відштовхнути їх. Детальніше розповість OBOZREVATEL.

1. Недоглянута шкіра

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Чоловіки в захваті від сяючої шкіри – жирне обличчя і сухі потріскані губи можуть відштовхнути вашого чоловіка. Як би ви не були зайняті, намагайтеся не нехтувати засобами догляду для обличчя і тіла.

2. Перебір з макіяжем

SM News

Макіяж покликаний зробити жінку красивішою, але коли його забагато, це відразу впадає в око. Намагайтеся не зловживати тональним кремом, використовуючи потрібну кількість. Інакше будете виглядати так, ніби ви вдягли маску.

3. Підвищена волосистість

fitness-live.ru

Навряд чи якомусь чоловікові сподобається зайва волосистість на тілі його коханої. І хоча він не кине вас через це, постарайтеся не відкладати сеанси епіляції.

4. Вії, що злипаються від туші

makiyazhglaz.com

Дешева неякісна туш або занадто велика її кількість можуть призвести до ефекту вій, що злиплися, коли вони прилипають одна до одної і виглядає це досить помітно. Краще використовувати туш перевіреного бренду, щоб вії виглядали охайно і привабливо в очах вашого чоловіка.

5. Неприємний запах з рота

stomatology.com.ua

Як і жінкам, чоловікам теж не здається привабливою відсутність гігієни порожнини рота. Якщо у вас жовті зуби або несвіже дихання, це навряд чи сподобається вашому чоловікові.

6. Перевірка мейк-апу перед публікою

"Домашнє вогнище"

Вашому чоловікові буде приємно, що його дружина виглядає цікавою і привабливою, але навряд чи йому сподобається, якщо вона перед його друзями буде дивитися в люстерко кожні п'ять хвилин. Краще відійти до вбиральні і наодинці поправити макіяж, якщо відчуваєте в цьому потребу.

7. Надлишок парфуму

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Хоча чоловіки й люблять парфуми, з ними теж слід бути обережною. Краплі улюблених парфумів на шиї і на зап'ясті буде досить для того, щоб зачарувати вашого чоловіка.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL назвав топ-3 чоловічі речі, які відлякують жінок: іноді хлопець одягнений так, наче він скупався в жіночому магазині.

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