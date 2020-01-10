Щедрівки на Старий Новий рік: топ-7 веселих і красивих творів

З 13 січня на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік.

Так, ввечері 13-го числа, який ще називається Щедрий вечір, здавна було заведено ходити щедрувати, виконуючи спеціальні пісні – щедрівки та посівалки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам до свята згадати найкращі народні щедрівки, які легко зможуть запам'ятати як дорослі, так і діти (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

фото: new-year-party.ru

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало –

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

Depositphotos

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю, що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червінців,

В тій калитці сім червінців,

Усім дітям по червінцю.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Depositphotos

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Depositphotos

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

new-year-party.ru

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

Як писав OBOZREVATEL, Старий Новий рік 2020 в Україні настає в ніч з 13 на 14 січня. Офіційних вихідних у ці дні немає.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.