Щедрий вечір: привітання, картинки та листівки до свята

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, українці святкують Щедрий вечір. Цього дня здавна влаштовували багаті застілля, щедрували й "водили Маланку", виряджаючись в костюми тварин, відвідуючи оселі та вітаючи господарів.

До свята OBOZREVATEL підготував привітання і побажання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс у Щедрий вечір

Щедрый вечер, добрый вечер,

Вот и старый Новый год,

Пусть он вам добра и счастья

Всем в избытке принесет.

Все желанья непременно

Сбудутся скорее ваши,

Этот год пусть будет лучше,

Перспективнее и краше.

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

***

Пусть этот старый новый год,

Вам много счастья принесет.

Одарит щедро настроением,

Любовью, миром, уважением.

Желаю Вам в достатке жить,

В сердце своем, тепло хранить.

Объятия родным дарить,

Судьбу за все благодарить.

***

Щедрий вечір на дворі. Нехай і стіл ваш буде щедрим. Нехай і життя буде багатим. Нехай і серце буде сповненим кохання і доброти. Бажаю миру й благодаті, здоров'я та несподіваних чудес. Бажаю, щоб Старий Новий рік залишив по-старому тільки те, що дорого, і зробив по-новому все те, що не влаштовувало раніше.

***

Вітаю з Щедрим вечором тебе і всю твою родину! Бажаю, щоб радість переповнювала ваші серця, і кожна мить була наповнена посмішками, позитивом і добром! Нехай усі мрії здійсняться легко і просто, а життя буде щедрим на приємні сюрпризи та подарунки!

***

Поздравляю! Пусть вечер будет щедрым и добрым, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг – только те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку.

Картинки та листівки в Щедрий вечір

Привітання в Щедрий вечір krapka.rv.ua

Листівка в Щедрий вечір YouTube

Побажання в Щедрий вечір etnosoft.com.ua

Привітання з Щедрим вечором 5.ua

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Щедрий вечір. Історія свята сягає корінням в язичницькі часи, а з прийняттям християнства цього дня стали відзначати Маланку, на честь святої Меланії Римської.

За матеріалами: pozdravok.ru.