У мережі з'явилися координати казкової упряжки Санта Клауса: де стежити за польотом

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Свята
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Санта Клаус

Сервіс Flightradar, що дозволяє спостерігати за авіаційним рухом у режимі реального часу, традиційно показав координати казкового персонажа Санта-Клауса і його "політ" на чарівних санях.

У транспорту західного колеги Діда Мороза незвичний позивний – Red nose ("Червоний ніс") і бортовий номер – HoHoHo. "Простежити" за Сантою можна на сайті Flightradar.

Переміщення Санта Клауса

Як відомо, проєкт Flightradar почав показувати маршрут оленячої упряжки казкового героя в 2017 році.

Початкова точка маршруту Санта Клауса – його резиденція на Північному полюсі, звідки він вилітає напередодні західного Різдва, щоб доставити подарунки для всіх слухняних дітей на планеті.

На карті сервісу борт позначений у вигляді червоних саней, запряжених оленями.

Нагадаємо, маршрут Санта Клауса також відстежує Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки на сайті NORAD Tracks Santa. Там заявляється, що свій політ дідусь почне тільки 24 грудня о 11:00 (за київським часом).

Згідно з NORAD Tracks Santa, над Україною Санта щорічно пролітає увечері 24 грудня орієнтовно між 21:00 і 22:00.

Як почали стежити за упряжкою Санта Клауса

  • Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в NORAD у 1955 році.

  • Тоді в одній із газет США з'явилося оголошення з номером телефону, зателефонувавши на який можна було "поговорити із Сантою".

  • В оголошенні виявилася помилка – діти стали потрапляти в штаб-квартиру командування ППО континентальної частини США (попередника NORAD).

  • На перший дзвінок 24 грудня від маленької дівчинки відповів полковник ВПС США Гаррі Шоуп.

  • Співробітники центру, щоб не засмучувати дітей, які їм телефонували, почали повідомляти їм координати саней Санта Клауса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон у своїй резиденції в фінському Рованіємі. Цього року він був змушений зробити це онлайн.

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