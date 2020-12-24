У мережі з'явилися координати казкової упряжки Санта Клауса: де стежити за польотом

Сервіс Flightradar, що дозволяє спостерігати за авіаційним рухом у режимі реального часу, традиційно показав координати казкового персонажа Санта-Клауса і його "політ" на чарівних санях.

У транспорту західного колеги Діда Мороза незвичний позивний – Red nose ("Червоний ніс") і бортовий номер – HoHoHo. "Простежити" за Сантою можна на сайті Flightradar.

Як відомо, проєкт Flightradar почав показувати маршрут оленячої упряжки казкового героя в 2017 році.

Початкова точка маршруту Санта Клауса – його резиденція на Північному полюсі, звідки він вилітає напередодні західного Різдва, щоб доставити подарунки для всіх слухняних дітей на планеті.

На карті сервісу борт позначений у вигляді червоних саней, запряжених оленями.

Нагадаємо, маршрут Санта Клауса також відстежує Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки на сайті NORAD Tracks Santa. Там заявляється, що свій політ дідусь почне тільки 24 грудня о 11:00 (за київським часом).

Згідно з NORAD Tracks Santa, над Україною Санта щорічно пролітає увечері 24 грудня орієнтовно між 21:00 і 22:00.

Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в NORAD у 1955 році.

Тоді в одній із газет США з'явилося оголошення з номером телефону, зателефонувавши на який можна було "поговорити із Сантою".

В оголошенні виявилася помилка – діти стали потрапляти в штаб-квартиру командування ППО континентальної частини США (попередника NORAD).

На перший дзвінок 24 грудня від маленької дівчинки відповів полковник ВПС США Гаррі Шоуп.

Співробітники центру, щоб не засмучувати дітей, які їм телефонували, почали повідомляти їм координати саней Санта Клауса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня Санта-Клаус офіційно відкрив різдвяний сезон у своїй резиденції в фінському Рованіємі. Цього року він був змушений зробити це онлайн.