Самойлів день: що потрібно і що не можна робити 2 вересня

У середу, 2 вересня, православні християни відзначають день Пророка Самуїла. У народі свято відоме як Самойлів день.

У наших предків воно вважалося чоловічим святом, тому жінки накривали щедрий стіл, щоб нагодувати господаря дому. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такий Пророк Самуїл

Пророк Самуїл був п'ятнадцятим і останнім суддею Ізраїлю, жив у XI столітті до Різдва Христового. Народився він за молитвами своєї матері Анни – ще до народження мати присвятила його Богу, давши ім'я Самуїл ("від бога").

Коли хлопчикові виповнилося три роки, Анна виконала обітницю і віддала сина під опіку первосвященика Ілія, який був суддею народу Ізраїлю.

Пророк Самуїл був останнім суддею Ізраїлю. Фото: lampada.in.ua

У 12 років Самуїл отримав одкровення про те, що Бог покарає весь дім первосвященика за те, що той не вгамовує своїх нечестивих синів.

Пророцтво збулося, коли філістимляни, вбивши 30 тисяч ізраїльтян, в тому числі синів Ілія, перемогли і захопили священний Кивот Завіту. Почувши про це, первосвященик Ілій упав навзнак, зламав хребет і помер. Після його смерті суддею став Самуїл. Пророк мудро правив народом і помер у глибокій старості. У 406 році його мощі було перенесено з Юдеї до Константинополя.

Традиції в Самойлів день: що можна робити

Пророк Самуїл на Русі вважався покровителем чоловіків , тому на Самойлів день дочки подавали батькові з ранку нову сорочку, а дружини вшановували господаря дому, накриваючи багатий стіл. Серед страв у цей день була традиційною смажена картопля з грибами.

Також до столу обов'язково подавали "дівочий" овоч буряк – в надії, що незаміжні дівчата сім'ї незабаром знайдуть своє щастя.

Цього дня люди просили гарної погоди, щоб встигнути зібрати врожай і завершити всі роботи.

У лісах в цей час з'являлися перші зимові опеньки , і діти з кошиками вирушали за "врожаєм".

На Самойлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося, що все задумане обов'язково здійсниться.

У Самойлів день для чоловіків за традицією накривають багатий стіл. Фото: nash.live

Прикмети на 2 вересня

На Самойлів день дивилися на небо: якщо журавлі летять високо і повільно, то це віщувало теплу осінь.

Багатий урожай горобини – до дощової осені.

Побачити багато мишей – до холодної зими.

Хмари дуже низько над головою – до негоди.

Високо над землею – на гарну погоду.

За прикметами в Самойлів день судили про майбутню погоду. Фото: Pixabay

Що не можна робити на пророка Самуїла

Залишати дітей без нагляду. За повір'ям, інакше до дитини прийдуть злі духи, які можуть сильно налякати або навіть наслати важкі хвороби.

Зав'язувати нові знайомства – за прикметою, вони можуть завдати чимало неприємностей.

Лаятися, сваритися, сперечатися, конфліктувати.

Стригти волосся – щоб не вкоротити життя.

Приймати рішення, пов'язані з сімейним життям: Самойлів день вважався невдалим для сватання та планування весілля.

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