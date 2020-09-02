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Самойлів день: що потрібно і що не можна робити 2 вересня

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
2,7 т.
Самойлів день вважається чоловічим святом

Самойлів день вважається чоловічим святом. Фото: pravlife.org

У середу, 2 вересня, православні християни відзначають день Пророка Самуїла. У народі свято відоме як Самойлів день.

У наших предків воно вважалося чоловічим святом, тому жінки накривали щедрий стіл, щоб нагодувати господаря дому. Детальніше про традиції свята, його історію, прикмети і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такий Пророк Самуїл

Пророк Самуїл був п'ятнадцятим і останнім суддею Ізраїлю, жив у XI столітті до Різдва Христового. Народився він за молитвами своєї матері Анни – ще до народження мати присвятила його Богу, давши ім'я Самуїл ("від бога").

Коли хлопчикові виповнилося три роки, Анна виконала обітницю і віддала сина під опіку первосвященика Ілія, який був суддею народу Ізраїлю.

Пророк Самуїл був останнім суддею Ізраїлю.

Пророк Самуїл був останнім суддею Ізраїлю. Фото: lampada.in.ua

У 12 років Самуїл отримав одкровення про те, що Бог покарає весь дім первосвященика за те, що той не вгамовує своїх нечестивих синів.

Пророцтво збулося, коли філістимляни, вбивши 30 тисяч ізраїльтян, в тому числі синів Ілія, перемогли і захопили священний Кивот Завіту. Почувши про це, первосвященик Ілій упав навзнак, зламав хребет і помер. Після його смерті суддею став Самуїл. Пророк мудро правив народом і помер у глибокій старості. У 406 році його мощі було перенесено з Юдеї до Константинополя.

Традиції в Самойлів день: що можна робити

  • Пророк Самуїл на Русі вважався покровителем чоловіків, тому на Самойлів день дочки подавали батькові з ранку нову сорочку, а дружини вшановували господаря дому, накриваючи багатий стіл. Серед страв у цей день була традиційною смажена картопля з грибами.

  • Також до столу обов'язково подавали "дівочий" овоч буряк – в надії, що незаміжні дівчата сім'ї незабаром знайдуть своє щастя.

  • Цього дня люди просили гарної погоди, щоб встигнути зібрати врожай і завершити всі роботи.

  • У лісах в цей час з'являлися перші зимові опеньки, і діти з кошиками вирушали за "врожаєм".

  • На Самойлів день прийнято було загадувати бажання, вважалося, що все задумане обов'язково здійсниться.

У Самойлів день для чоловіків за традицією накривають багатий стіл.

У Самойлів день для чоловіків за традицією накривають багатий стіл. Фото: nash.live

Прикмети на 2 вересня

  • На Самойлів день дивилися на небо: якщо журавлі летять високо і повільно, то це віщувало теплу осінь.

  • Багатий урожай горобини – до дощової осені.

  • Побачити багато мишей – до холодної зими.

  • Хмари дуже низько над головою – до негоди.

  • Високо над землею – на гарну погоду.

За прикметами в Самойлів день судили про майбутню погоду.

За прикметами в Самойлів день судили про майбутню погоду. Фото: Pixabay

Що не можна робити на пророка Самуїла

  • Залишати дітей без нагляду. За повір'ям, інакше до дитини прийдуть злі духи, які можуть сильно налякати або навіть наслати важкі хвороби.

  • Зав'язувати нові знайомства – за прикметою, вони можуть завдати чимало неприємностей.

  • Лаятися, сваритися, сперечатися, конфліктувати.

  • Стригти волосся – щоб не вкоротити життя.

  • Приймати рішення, пов'язані з сімейним життям: Самойлів день вважався невдалим для сватання та планування весілля.

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