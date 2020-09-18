Рош га-Шана 2020: красиві привітання з єврейським Новим роком

Святкування Рош га-Шана – Нового року в іудеїв – 2020 року починається ввечері в п'ятницю, 18 вересня.

У ці дні відзначають не тільки зміну календарних дат, але й згадують початок історії людства, описане в Святому Письмі як день створення перших людей – Адама і Єви. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Рош га-Шана 2020: смс, вірші та проза

Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

***

З Рош га-Шана вітаю,

Настає новий рік,

Це цикл життя новий,

Нехай він радість принесе.

Бажаю щастя і удачі,

Гармонії в душі завжди,

Спокійно нехай серце буде

І в радості біжать роки.

***

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!

Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

***

Рош ха-Шана – еврейский Новый год.

Ликует, празднует и веселится весь народ,

И в этот час всеобщего веселья

Примите с Новым годом поздравленья!

Я поздравляю вас, желаю вам удачи.

Удача, как известно, много значит.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.

Желаю интересно жить – долой печаль и скуку.

Ну и еще от всей души – Шана това у-метука!

***

Вітаю! Нехай свято Рош га-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, удачу і кохання, щастя і благополуччя. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі і справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

***

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.

***

Вітаю з великим святом. Бажаю, щоб кожен відпустив і залишив все погане і увійшов в новий цикл тільки з добром і честю в серце. Бажаю веселого святкування, смачних страв, солодких і приємних, як мед, зустрічей з рідними і близькими людьми. Нехай у ваших домівках завжди буде мир, любов і достаток.

Листівки та картинки до Рош га-Шана

Листівка до Рош га-Шана Фото: twnews.pl

Привітання з Рош га-Шана 2020 Фото: apkpure.com

Картинка до Рош га-Шана Фото: YouTube

Побажання в Рош га-Шана 2020 Фото: apkpure.com

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції та історію Рош га-Шана.

За матеріалами: pozdravok.ru.