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4 січня • оновлено в 06:29
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Різдвяний Святвечір 2020: привітання зі святом

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Різдвяний Святвечір, або ж Святий вечір – це переддень Різдва Христового, який святкується в православній церкві 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.

На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання зі Святвечором.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання у віршах

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

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***

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдв'яним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім'я збирається у колі,

В душі всіх свято настає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

Всі дружно сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів — колядники!

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

В колядці своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

Де Зірка світить всім в вікно.

Бо наступило гарне свято,

Під світлим іменем — РІЗДВО!

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання в прозі

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.

***

У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.

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***

У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ньому і радісних новин.

Різдвяний Святвечір – листівки

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – відео-привітання

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Автор
Ігор Нікітін
Теми
Різдво свята
Місце
Україна
Тег
свято
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