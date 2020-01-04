Різдвяний Святвечір 2020: привітання зі святом

Різдвяний Святвечір, або ж Святий вечір – це переддень Різдва Христового, який святкується в православній церкві 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.
На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання зі Святвечором.
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – привітання у віршах
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
***
Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,
Зігріє Вам серце різдв'яним теплом.
Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,
Оселиться щастя та спокій у нім.
Веселого Різдва!
***
Заходить сонце, зірка сходить,
Свята Вечеря настає.
Сім'я збирається у колі,
В душі всіх свято настає.
Столи накриті пишно в стравах,
Ялинка у кутку стоїть.
Кутю по центру столу ставлять,
Святкова свічка мерехтить.
Уже скінчилась вся робота,
Всі дружно сіли до Вечері.
Спочатку Богу помолились,
Постукав раптом хтось у двері.
Почався спів — колядники!
Почали у дверях співати.
І про народження Христа,
В колядці своїй сповіщати.
І так повсюди, в кожнім домі,
Де Зірка світить всім в вікно.
Бо наступило гарне свято,
Під світлим іменем — РІЗДВО!
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – привітання в прозі
У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.
***
У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.
***
У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ньому і радісних новин.
Різдвяний Святвечір – листівки
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір
Різдвяний Святвечір – відео-привітання
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