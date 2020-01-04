Різдвяний Святвечір 2020: привітання зі святом

Різдвяний Святвечір, або ж Святий вечір – це переддень Різдва Христового, який святкується в православній церкві 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві служать молитви Великих Часів.

На Святвечір традиційно накривають стіл з дванадцяти страв з обов'язковою кутею, ввечері діти починають колядувати, а молоді дівчата гадати на судженого. OBOZREVATEL же підготував найкращі привітання зі Святвечором.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання у віршах

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

***

Хай Aнгел торкнеться Вас ніжним крилом,

Зігріє Вам серце різдв'яним теплом.

Хай радість, кохання наповнять Ваш дім,

Оселиться щастя та спокій у нім.

Веселого Різдва!

***

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім'я збирається у колі,

В душі всіх свято настає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

Всі дружно сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів — колядники!

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

В колядці своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

Де Зірка світить всім в вікно.

Бо наступило гарне свято,

Під світлим іменем — РІЗДВО!

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – привітання в прозі

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькістю рідних і близьких людей. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.

***

У Різдвяний Святвечір побажаю від душі щедрих подарунків і доброї радості, достатку в домі і світлого блага, здоров'я сім'ї та світу, великого успіху і любові, згасає надії душі і щирою милості серця.

***

У Різдвяний Святвечір, напередодні світлого свята чуда і добра бажаю залишити позаду всі образи і тривоги, змішати в душі щирі почуття і відчуття щастя, обдарувати своїх близьких вірною любов'ю і відкрити своє серце для чистих молитов. Бажаю благодатного життя, міцної опори в ньому і радісних новин.

Різдвяний Святвечір – листівки

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – відео-привітання

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