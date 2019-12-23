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23 грудня • оновлено в 14:37
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Різдвяний святвечір 2019: де святкувати і що не можна робити 24 грудня

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24 грудня католики відзначають Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію цього свята, а також про те, що не можна робити в цей день.

Різдвяний святвечір 2019: де святкувати і що не можна робити 24 грудня

pexels.com

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У цей день у Вифлеємі, де за переказами народився Ісус Христос, проходить урочиста хода, а опівночі в храмі Різдва починається меса. Сама урочиста різдвяна служба проходить у Ватикані.

Різдвяний святвечір 2019: де святкувати і що не можна робити 24 грудня

pexels.com

Столиці західних держав прикрашені для найбільшого свята. За традицією, під час вечері на Святвечорі присутні обмінюються облатками. Це пластинки прісного хліба, з фігурним малюнком. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання. Облатки символізують тіло Христа.

Різдвяний святвечір 2019: де святкувати і що не можна робити 24 грудня

pexels.com

Що не можна робити на Святвечір

  • Увечері не можна нічого робити по дому.

  • Забороняється полювати або рибалити.

  • Заборонено гадати і ворожити.

  • Не можна сідати за святковий стіл в старому або непраному одязі.

  • На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

  • Не можна вживати і спиртне.

Раніше, OBOZREVATEL зібрав ідеї вітань з Святвечором – в прозі, віршах, красиві листівки.

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Автор
Марія Дідик
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