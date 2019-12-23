Різдвяний святвечір 2019: де святкувати і що не можна робити 24 грудня

24 грудня католики відзначають Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про історію цього свята, а також про те, що не можна робити в цей день.

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У цей день у Вифлеємі, де за переказами народився Ісус Христос, проходить урочиста хода, а опівночі в храмі Різдва починається меса. Сама урочиста різдвяна служба проходить у Ватикані.

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Столиці західних держав прикрашені для найбільшого свята. За традицією, під час вечері на Святвечорі присутні обмінюються облатками. Це пластинки прісного хліба, з фігурним малюнком. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання. Облатки символізують тіло Христа.

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Що не можна робити на Святвечір

Увечері не можна нічого робити по дому.

Забороняється полювати або рибалити.

Заборонено гадати і ворожити.

Не можна сідати за святковий стіл в старому або непраному одязі.

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Не можна вживати і спиртне.

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