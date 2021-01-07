Різдвяний піст завершився: як безпечно вийти

У Різдво, 7 січня, для православних і греко-католиків України закінчився традиційний сорокаденний Різдвяний піст.

Починаючи з цього дня до вживання вірянам дозволено продукти тваринного походження: яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.

Як розповіла OBOZREVATEL дієтолог Тетяна Кіхтева, виходити з посту слід поетапно: не можна в перший же день починати їсти і яйця, і молоко, і м'ясо. Вводити в раціон ці продукти рекомендується поступово, починаючи з найбільш легкої їжі.

Так, у перший-другий день можна додавати до меню яйця, на третій-четвертий – молочні продукти, а на сьомий – м'ясо. Через тиждень можна харчуватися вже в звичайному збалансованому режимі, зазначила фахівець.

Виходити з Різдвяного посту слід поетапно, вважає дієтолог Pixabay

Різдвяний піст щорічно триває з 28 листопада по 6 січня включно. Він присвячений великому християнському святу – Різдву Христовому. Інша його назва – Пилипів пост, або Пилипівка, бо заговини на нього випадають на день пам'яті апостола Пилипа.

Мета Різдвяного посту – очищення душі до свята через молитву, стриманість у їжі та покаяння. У цей час рекомендується відмовитися від споживання продуктів тваринного походження, регулярно молитися, читати духовну літературу, відвідувати церкву, присікати погані вчинки і помисли та робити добрі справи.

Наступний після Різдвяного – Великий піст, який 2021 року припадає на 15 березня – 1 травня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Різдво Христове, яке за юліанським календарем святкують 7 січня. Також повідомлялося, чому свято відзначають у різні дні.