Різдвяний піст 2020-2021: календар харчування за днями

У суботу, 28 листопада, для православних вірян починається Різдвяний піст. Інша його назва – Пилипівський, оскільки заговини на нього припадають на Пилипів день 27 листопада.

Різдвяний піст було встановлено на честь святкування Різдва Христового. Триває він рівно 40 днів, протягом яких забороняється вживати продукти тваринного походження. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував календар харчування в Різдвяний піст за днями.

Календар харчування за днями: що можна їсти в Різдвяний піст

28 листопада, субота – дозволено до вживання рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

29 листопада, неділя – дозволені риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

30 листопада, понеділок – дозволена гаряча їжа без олії;

1 грудня, вівторок – риба, гаряча їжа з олією;

2 грудня, середа – сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

3 грудня, четвер – дозволена риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

4 грудня, п'ятниця – на честь свята Введення Богородиці дозволяються до вживання риба, страви з олією і вино.

Різдвяний піст вважається не таким суворим, як Великий kleo.ru

5 грудня, субота – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

6 грудня, неділя – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

7 грудня, понеділок – дозволяється гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі та гриби;

8 грудня, вівторок – риба, морепродукти, гаряча їжа з олією;

9 грудня, середа – сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

10 грудня, четвер – риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

11 грудня, п'ятниця – сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

12 грудня, субота – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

Різдвяний піст встановлено на честь святкування Різдва Христового Pixabay

13 грудня, неділя – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

14 грудня, понеділок – дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

15 грудня, вівторок – риба, морепродукти, гаряча їжа з маслом;

16 грудня, середа – сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

17 грудня, четвер – риба і морепродукти, гаряча їжа з олією;

18 грудня, п'ятниця – сухоїдіння (дозволені хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

19 грудня, субота – День святого Миколая, дозволяється їсти рибу, гарячу їжу з олією, випити трохи вина;

20 грудня, неділя – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

21 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

У Різдвяний піст в окремі дні дозволяється їсти рибу Pixabay

22 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

23 грудня, середа – сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

24 грудня, четвер – гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

25 грудня, п'ятниця – сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

26 грудня, субота – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

27 грудня, неділя – можна їсти рибу, морепродукти, гарячу їжу з олією;

28 грудня, понеділок – гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

У Різдвяний піст однією з основних страв є пісні супи Pixabay

29 грудня, вівторок – гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

30 грудня, середа – сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

31 грудня, четвер – гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

1 січня, п'ятниця – сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

2 січня, субота – дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

3 січня, неділя – дозволяється гаряча їжа з олією: пісні супи, каші, тушковані овочі і гриби;

4 січня, понеділок – сухоїдіння (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи);

5 січня, вівторок – дозволена гаряча їжа без олії: пісні супи, каші, тушковані або варені овочі і гриби;

6 січня, cереда – Різдвяний святвечір, сухоїдіння: (хліб, сіль, вода, сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, мед, горіхи).

У переддень Різдва, в Святий вечір 6 січня, з появою першої зірки в небі до столу подають 12 пісних страв, першою традиційно є кутя.

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