Різдвяні ворожіння: чи можна вірянам вдаватися до цих обрядів

Церква не заохочує ворожіння не тільки в Різдво та інші великі християнські свята, а й у будь-який інший момент часу.

Про це OBOZREVATEL розповів священик Олександр Дедюхін. Так, за словами священнослужителя, ворожіння є гріхом, бо передбачає звернення до темних сил.

"Подібними маніпуляціями людина намагається заглянути в духовний світ не з розкритих воріт Божих, а чорним ходом, крадучись, за допомогою бісів", – зазначив священик.

Він додав, що Бог дарував людині абсолютну свободу, в тому числі свободу духовного росту і відкриття таємниць майбутнього. Однак все, за словами священнослужителя, має відбуватися в чистоті і святості, через важку духовну роботу над собою.

"Якщо коротко, – коли ми стаємо єдиними з Богом, для нас відкриваються будь-які таємниці Всюдисущого", – сказав Олександр Дедюхін.

Крім того, він зазначив, що, звертаючись до чаклунства, людина, по суті, краде знання, які непотрібні і не належать їй.

"Навіть якщо на перший погляд може здатися, що нічого поганого немає в тому, коли дівчина ворожить на судженого, все ж ці знання приходять від бісів і, як правило, відбувається так, що все це чаклунство в житті не допомагає, а навпаки – руйнує ", – додав священик.

Він також повідомив, що ворожіння і чаклунство, як і всі гріхи, "ведуть до хвороб, неврозів і смерті", тому краще не "грати з вогнем".

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