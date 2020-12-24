Різдвяна омела: що це і які традиції пов'язані з нею

Омела – традиційна прикраса на Різдво, під якою цілуються закохані для того, щоб все життя бути разом.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив нагадати, чим особливий цей звичай. Його родоначальницею вважається Великобританія. З давніх часів омела була однією з найбільш чарівних, таємничих і священних рослин. Стародавні манускрипти стверджують, що вона здатна дарувати життя і родючість, захищати від отрути, і бути сильним афродизіаком.

Передбачається, що традиція цілуватися під омелою йде корінням в історію древніх вікінгів і спочатку вона з'явилася як прояв материнської любові до сина. А вже стародавні греки зробили її культом для закоханих, придумавши красивий обряд, який був заключною подією щорічного фестивалю Сатурналій. Він полягав у тому, що хлопці брали гілочку омели, підходили до вподобаної дівчини і цілували її – це був благодатний час, коли дозволялося закоханим відкрито демонструвати свої почуття. Незабаром поцілунок під омелою став обрядом одруження.

Сучасна ж традиція трохи відрізняється від стародавньої. Тепер у певний час різдвяного свята дівчина стає під гроном омели і чекає, поки закоханий в неї хлопець поспішить поцілувати її – це є безмовною пропозицією руки і серця. На 12 день цю рослину спалюють, і пара вже не може змінити своє рішення, а обов'язково повинна вступити в шлюб.

Якщо ж дівчина під омелою залишилася нецілованою, то найближчого року заміж вона не вийде.

Якщо дівчина під омелою залишилася нецілованою, то найближчого року заміж вона не вийде

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні католицького Різдва, 24 грудня, відзначається різдвяний Святвечір. У цей день існує традиція нічого не їсти до сходу першої зірки в вечірньому небі. Про цей та інші звичаї цього дня читайте в нашому матеріалі.