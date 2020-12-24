Різдвяна омела: що це і які традиції пов'язані з нею

Омела – традиційна прикраса на Різдво, під якою цілуються закохані для того, щоб все життя бути разом.

Напередодні свята OBOZREVATEL вирішив нагадати, чим особливий цей звичай. Його родоначальницею вважається Великобританія. З давніх часів омела була однією з найбільш чарівних, таємничих і священних рослин. Стародавні манускрипти стверджують, що вона здатна дарувати життя і родючість, захищати від отрути, і бути сильним афродизіаком.

Передбачається, що традиція цілуватися під омелою йде корінням в історію древніх вікінгів і спочатку вона з'явилася як прояв материнської любові до сина. А вже стародавні греки зробили її культом для закоханих, придумавши красивий обряд, який був заключною подією щорічного фестивалю Сатурналій. Він полягав у тому, що хлопці брали гілочку омели, підходили до вподобаної дівчини і цілували її – це був благодатний час, коли дозволялося закоханим відкрито демонструвати свої почуття. Незабаром поцілунок під омелою став обрядом одруження.

Сучасна ж традиція трохи відрізняється від стародавньої. Тепер у певний час різдвяного свята дівчина стає під гроном омели і чекає, поки закоханий в неї хлопець поспішить поцілувати її – це є безмовною пропозицією руки і серця. На 12 день цю рослину спалюють, і пара вже не може змінити своє рішення, а обов'язково повинна вступити в шлюб.

Якщо ж дівчина під омелою залишилася нецілованою, то найближчого року заміж вона не вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні католицького Різдва, 24 грудня, відзначається різдвяний Святвечір. У цей день існує традиція нічого не їсти до сходу першої зірки в вечірньому небі. Про цей та інші звичаї цього дня читайте в нашому матеріалі.