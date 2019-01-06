''Пісний голубець не зробить нас добрішими'': релігієзнавець про міфи і перенесення Різдва

У неділю, 6 січня, мільйони православних українців відзначатимуть Святвечір, а 7-го числа — Різдво Христове. У цей день прийнято прощати своїх друзів і родичів, колядувати, а також сідати за сімейний стіл і їсти кутю. Водночас небажано грішити, одягатися у темний одяг, а також лаятися.

Про особливості свята, можливе перенесення Різдва на 25 грудня і головний дух християнства OBOZREVATEL поговорив із релігієзнавцем Людмилою Филипович.

Чому ми святкуємо Різдво 7 січня, а не 25 грудня?

Ми не перейшли на Григоріанський календар, ми все ще живемо за Юліанським, давнішим, коли не врахували астрономічні зміщення. Свого часу в Середньовіччі вважали, що кожен рік додавалися секунди, у результаті відстали на 13 днів. Спочатку це була астрологічна проблема, яка потім стала вже ідеологічною.

А чи є сенс переходити на 25 грудня? Зараз тему активно піднімають у суспільстві на фоні створення Православної церкви України.

Ситуація складна. Добре було б святкувати це в один день. Не може ж Ісус Христос народжуватися двічі, ми розуміємо це. З іншого боку, я колись спілкувалася зі священиком із Канади, так вони свідомо не переходили на 25 грудня, таким чином вони зберігають власну ідентифікацію.

Щоб всі чітко знали, що українці в Канаді святкують із 6 на 7 січня. Це залежить від свідомості нації — вона хоче бути частиною глобальних правил, або виділятися. Поки ми хочемо бути особливими. У підсумку до цього дійде. Але це не божественні приписи, нам же Господь не встановлював святкувати Різдво 25 грудня і 7 січня.

Можливо, є сенс розставити якісь акценти напередодні Різдва. На що варто звернути увагу?

Зараз актуальним є питання самовизначення українців як незалежної нації. Для цього потрібно себе відрізняти від решти: ми й інші. А коли перейдемо вже на новий рівень і для нас проблема буде не дуже актуальною, то можемо перейти на 25 грудня.

Якщо відійти від дати, які б ви виділили основні мирські традиції на Різдво?

Давайте згадаємо дохристиянський період. Святкували наші пращури 24 і 25 грудня як свято народження Сонця. У цей час дні короткі, а ночі довгі. Тому вважалося, що тоді народжуються божества. І в Римській імперії святкували Різдво, але тільки не Ісуса Христа, а своїх божеств.

Щоб я тут підкреслила? Перше — зрозуміти, що літочислення йде від Різдва Христового. Саме від того моменту, коли він з'явився на світ. Давайте повернемо святу духовний сенс і станемо справжніми християнами. Згадаймо, що Господь встановив не тільки відлік часу, а й нову еру у стосунках між людьми: щоб ми любили одне одного, були добрими, гостинними. Перестали боротися і вбивати. Ось цей глибокий сенс повернути б нашому святу.

А не те, що ми сідаємо за стіл, наїдаємося 12-ма стравами і вважаємо, що це робить нас християнами. Від того, що з'їсте пісний голубець або грибочки, ви добрішими не станете. Тому важливо не підміняти поняття, а ставитися до цього дня із особливим розумінням...

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Тобто увагу потрібно звертати саме на духовну складову?

Так, необхідні зміни в нашому розумі. Нам потрібно поміняти свій менталітет. Зараз чаша на стороні ваг українців і у нас є реальна можливість щось змінити в своїх головах і в своїй країні. Все коливається між матеріальними і духовними цінностями. Бути багатим зараз простіше ніж бути духовним. Тому що працювати над собою потрібно кожен день.

Різдво ж — те свято, яке дає нам можливість задуматись над духовними питаннями, а не над накриттям святкового столу.