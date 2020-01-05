Різдво Христове: яскраві вітання зі святом

Різдво Христове православна церква святкує в ніч з 6 на 7 січня. За важливістю Різдво – друга після Великодня церковна дата.

Православне Різдво відомо величезною кількістю традицій. Це і колядки, і Святвечір, і строго підібраний стіл з кутею, спалення Дідуха і українські вертепи. OBOZREVATEL же зібрав кращі привітання з Різдвом.

Різдво Христове

Різдво Христове – привітання у віршах

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам шастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!

***

До столу в Святвечір сіда Україна,

Зібравши свій рід на честь Рождества,

Вітає колядками Божого Сина —

Малого Ісуса Христа!

Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,

Дай сили творити добро!

Здолати недолю, відстояти волю,

Відкинувши кривду і зло!

Нехай від яскині по всій Україні

Нам сяє Різдвяна зоря!

І, правдою сильні, в єднанні родиннім

Небесного славімо Царя!

Різдво Христове

Різдво Христове – привітання в прозі

Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом і затишком. Збуваються всі, навіть найменші, мрії. Серця близьких і рідних будуть зігріті любов'ю і турботою. Люди навкруги будуть добрими і чуйними. А Різдвяна зірка завжди висвітлює шлях!

***

Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. Вірте тільки в краще, тоді все приємні зустрічі будуть невипадковими.

***

У світлий тихий Святвечір хочемо з усією теплотою душі побажати вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.

Різдво Христове – листівки

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове

Різдво Христове – відео-привітання

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відсвяткували Різдво католики. Католицька церква відзначала цю дату 25 грудня.

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