Різдво Христове: яскраві вітання зі святом

Різдво Христове православна церква святкує в ніч з 6 на 7 січня. За важливістю Різдво – друга після Великодня церковна дата.
Православне Різдво відомо величезною кількістю традицій. Це і колядки, і Святвечір, і строго підібраний стіл з кутею, спалення Дідуха і українські вертепи. OBOZREVATEL же зібрав кращі привітання з Різдвом.
Різдво Христове
Різдво Христове – привітання у віршах
Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
***
Вітаємо вас, господарі,
Із Різдвом Христовим!
Щоб вам шастя квітло
Вінком калиновим,
Щоб над вашим домом
Слава панувала,
А під мирним дахом-
Любов розквітала!
***
До столу в Святвечір сіда Україна,
Зібравши свій рід на честь Рождества,
Вітає колядками Божого Сина —
Малого Ісуса Христа!
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
Дай сили творити добро!
Здолати недолю, відстояти волю,
Відкинувши кривду і зло!
Нехай від яскині по всій Україні
Нам сяє Різдвяна зоря!
І, правдою сильні, в єднанні родиннім
Небесного славімо Царя!
Різдво Христове
Різдво Христове – привітання в прозі
Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом і затишком. Збуваються всі, навіть найменші, мрії. Серця близьких і рідних будуть зігріті любов'ю і турботою. Люди навкруги будуть добрими і чуйними. А Різдвяна зірка завжди висвітлює шлях!
***
Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, посмішок, позитивних думок і везіння, душевної гармонії і тільки справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла і світла буде оберігати кожен день. Вірте тільки в краще, тоді все приємні зустрічі будуть невипадковими.
***
У світлий тихий Святвечір хочемо з усією теплотою душі побажати вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.
Різдво Христове – листівки
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове
Різдво Христове – відео-привітання
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відсвяткували Різдво католики. Католицька церква відзначала цю дату 25 грудня.
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