Різдво Пресвятої Богородиці: чиї молитви мають найбільшу силу цього дня

У суботу, 21 вересня, православні християни відзначатимуть одне із двонадесятих свят – Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день має ще одну назву – Друга Пречиста, і саме з нього починається новий церковний рік. За народним віруванням, на свято можна просити у Богородиці про найпотаємніше і вона обов'язково допоможе.

Напередодні Другої Пречистої OBOZREVATEL підготував інформацію про історію, традиції та прикмети цього дня.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята

За переказами, Діва Марія народилася у сім'ї Якима та Анни. ЇЇ батьки довгий час не могли мати дітей. Вони були вже немолодими, але не переставали щиро молитися та просити в Бога, аби він послав їм дитину. І диво дійсно трапилося, у пари народилася донька.

Щасливі та вдячні батьки дали обітницю присвятити свою дитину Богу, тому віддали Марію до Єрусалимського храму, де вона служила аж до свого повноліття.

Зі свята Другої Пречистої починається новий церковний рік kyiv-pravosl.info

Традиції на Різдво Пресвятої Богородиці

У храмах 21 вересня традиційно проводять святкові богослужіння. Цього дня вони так само сповнені радості, як на свята Різдва Христового та Воскресіння.

Сімейним парам, які мріють стати батьками, цього дня варто йти до церкви та молитися до Божої матері.

На свято жінки намагаються звернутися в молитві до Богородиці із проханням миру, щастя в родині та здоров'я для дітей. Вважається, що на Другу Пречисту жіночі прохання сповнені особливою силою.

Також дуже важливим є це свято для тих жінок, які попри різні обставини не можуть мати дітей. В народі вірили, що молитви бездітних матерів на свято будуть почуті, а їхні заповітні бажання про материнство обов'язково збудуться.

Прикмети на Другу Пречисту

Прислів'я каже: "Прийшла Друга Пречиста – забрала комара нечиста". До цього свята традиційно змінюється погода, дні стають холодними, хмарними та дощовими.

В народі на Різдво Пресвятої Богородиці запасали калину, а пасічники остаточно утеплювали на зиму вулики. До свята намагалися зібрати урожай картоплі та засіяти поле житом.

Спостерігаючи за погодою 21 вересня, можна зрозуміти, як вона змінюватиметься впродовж осені:

Якщо день видався ясним, то така погода збережеться і до кінця жовтня;

Якщо вранці туман – підуть дощі;

Якщо туман розвіється несподівано швидко – погода буде мінливою;

Якщо вранці пішов дощ, то буде лити він ще 40 днів, а зима видасться холодною;

Якщо яскраве сонце вранці швидко висушує росу на траві – не варто чекати багато снігу взимку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року православні християни відзначатимуть чимало важливих церковних свят.

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