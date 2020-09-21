Різдво Пресвятої Богородиці 2020: молитва, традиції, що суворо не можна робити в свято

У понеділок, 21 вересня, православні віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день церква згадує народження Божої Матері Діви Марії в сім'ї праведних Іоакима і Анни.

Про те, як відзначається свято, як варто молитися і що не можна робити в цей день, читайте далі в матеріал OBOZREVATEL.

Різдво Пресвятої Богородиці: історія

У Новому Завіті цю подію не описано, однак про народження Богородиці розказано в "Протоєвангелії Якова". У праведних Анни і Іоакима довго не було дітей. Одного разу Іоаким приніс до храму жертву Богу, але первосвященик йому відмовив, бо він "не створив потомства Ізраїлю". Тоді Іоаким в скорботі пішов до пустелі для молитви, а його дружина на самоті молилася вдома.

У цей час їм обом було видіння ангела, який сповістив, що Господь почув молитви і що їм буде дарована благословенна дочка, яка буде вище від усіх інших земних дочок і яку треба назвати Марія.

Після цього Анна народила. Подружжя дало обітницю присвятити дитини Богу і віддати її в Єрусалимський храм для служіння до повноліття.

Традиції свята

Наші предки з великою пошаною ставилися до свята. Так, було прийнято вдягати кращий одяг, накривати багатий стіл, водити хороводи і приносити підношення.

Існував також обряд спалювання старого взуття. У свято за традицією омивали дітей, щоб дух їхній був сильним, а тіло – здоровим.

Жінки робили свічки з паперовими квітами, на "пелюстках" яких записували бажання про сімейне благополуччя, а потім ставили їх у церкві і чекали, коли згорить перша пелюстка.

У Різдво Пресвятої Богородиці православні моляться "Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим".

Що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці

Тяжко працювати;

лаятися, конфліктувати, ображатися, бажати зла кому-небудь – намагайтеся шукати компроміс у будь-якій ситуації;

стіл в це свято обов'язково повинен бути пісним.

Прикмети на 21 вересня

Гарна погода на Різдво Пресвятої Богородиці – вся осінь буде сонячною і ясною, а взимку будуть часті відлиги.

Птахи літають високо – осінь буде теплою, низько – зима буде голодною і холодною.

Молитва в Різдво Пресвятої Богородиці

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

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