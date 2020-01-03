П'ять молитов на Різдво: на удачу, на здоров'я, на багатство

Різдво Христове – це особливе свято. З 6 на 7 січня святкується день народження сина Господнього, Ісуса Христа. Вважається, що молитви в різдвяний Святвечір мають неймовірну силу і той, хто дійсно потребує, отримає допомогу вищих сил.

Важливо пам'ятати, що Різдво – не тільки день колядок і ворожінь, але і день духовного очищення. OBOZREVATEL розповість, які молитви потрібно читати в цей день.

Отче наш

Основна молитва, якою не слід нехтувати в Різдво. Цими словами звертаються до Господа в будь-якій ситуації, з проханням або з вдячністю.

"Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь; і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але врятуй нас від лукавого".

Молитва в Різдво на щастя і благополуччя

"Різдво Твоє, Христе Боже наш, возсія мирове світло розуму: в ньому бо зіркам служачи, звездою учахуся, Тобі кланятися, Сонцю правди, і Тебе веде з висоти Сходу: Господи, слава Тобі".

Молитва в Різдво на гроші і багатство

"Господи Ісусе Христе, Боже наш, зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневестної і Пречистої Діви Марії незречено родитися! Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочистившихся, досягнутих великого свята Твого Різдва і в радості духовній зі ангелами співати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішуєш нас нині не точію поживою духовною, а й трапезою святковою.

Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святковіє харчі, вірним людям Твоїм уготовання, від них же виконуюче Статуту Церкви Твоєї, в мимошедші дні посту утримувалися раби твої, нехай будуть вони куштувати їх зі подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість. Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, буяти будемо і в справи благіє, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь".

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Молитва в Різдво Христове на здоров'я

"У руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, справи мої і вся тіла і душі моєго руху. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець живота мого, день і годину подиху мого, кончину мою, упокоєння душі і тіла мого. Ти ж, о Премилостивий Боже, всього світу гріхами неподоланної доброти, незлобивий, Господи, мене, більше всіх чоловіків найгрішнішого, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти багаточисленні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захисти мене, щоб ні в чимже коли розгніваю Твоє людинолюбство, імже покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей. Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене шляхом врятунку, доведи до Тебе, пристановища мого і бажань моїх краю. Даруй ми кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму буди і приєднай ма праворуч благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки. Амінь."

Молитва на Різдво про заміжжя

Необов'язково гадати на Різдво, намагаючись дізнатися, хто стане вашою другою половинкою. Замість цього можна прочитати відповідну молитву.

"З великою радістю звертаюся до тебе, Матір Божа. Ти та, хто наповнила любов'ю плід лона свого. Я, раба Божа, молю тебе зараз про допомогу. Прошу, одаруй мене любов'ю взаємною і щирою. Ніспослай мені чоловіка люблячого і турботливого, щоб я могла ростити дітей в щасті і радості. Хай святиться ім'я твоє. Амінь".

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