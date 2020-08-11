Різдво Миколи Чудотворця: молитва, традиції, що не можна робити 11 серпня

Православна церква 11 серпня святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця – одного з найбільш шанованих святих у християнстві.

Про те, які традиції і прикмети існують в цей день, а також про те, що не можна робити, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Історія свята: хто такий Миколай Чудотворець?

Щорічно 11 серпня віряни відзначають Різдво святого Миколая. Святитель Миколай, або Миколай Чудотворець, Микола Угодник, жив у 3-4 століттях. Він був римським християнським священиком родом з Греції та мав сан єпископа Мирського.

За переказами, святий Миколай здійснив безліч чудес за життя і вже після смерті. Перші згадки про шанування Миколая Чудотворця датуються 6-м століттям, коли імператор Юстиніан I в Константинополі побудував церкву на честь святого. Згодом шанувати святителя Миколая стали в Греції, Німеччині, Італії, Росії, Україні, Болгарії та інших країнах.

Святий Миколай здійснив безліч чудес за життя і після нього Фото: pravlife.org

Що потрібно зробити в Різдво святого Миколая?

Свято є гарним приводом висловити вдячність святому Миколаю Чудотворцю, який протягом усього життя був зразком лагідності, доброти, милосердя і любові до ближніх. У Різдво святого Миколая рекомендується відвідати церкву і поставити свічку святителю.

Свята ікона Миколи Угодника – одна з найбільш шанованих у православній церкві. До неї звертаються в найскладніші періоди життя, вважається, що за щирої молитви святий Миколай може з'явитися будь-якому бідняку, тому в Різдво святителя варто звернутися до святого від чистого серця та зі світлими помислами.

Миколі Чудотворцю прийнято молитися про мандрівників, порятунок від голоду, про щасливе заміжжя дочок. Ще за життя він прославився як умиротворитель ворогуючих, захисник безневинно засуджених і рятівник від марної смерті. Святителю можна молитися про допомогу в будь-яких важких ситуаціях.

Традиції свята

Пам'ять Миколи Чудотворця церква вшановує тричі на рік: 19 грудня (Микола Зимовий), 22 травня (Микола Весняний, або Літній) і 11 серпня (Микола Осінній).

У минулому день 11 серпня називали туманником через ранкові тумани, в в деяких регіонах вже з'являлися перші заморозки.

Цей день присвячено також пам'яті мученика Калинника Кілікійського, убитого язичниками в 3-4 столітті. У наших предків цей святий асоціювався з ягодою калиною, яка встигала якраз в цей період. Калину використовували в лікувальних цілях, з неї варили компоти та варення, пекли з нею пироги.

В день 11 серпня зазвичай встигала калина Фото: Pixabay

Що не можна робити на Різдво Миколи Чудотворця?

прати, прибирати, виконувати важку фізичну роботу – цей день краще присвятити духовному розвитку;

працювати в саду і на городі, бо Різдво Миколи Чудотворця – велике церковне свято;

займатися рукоділлям: шити, в'язати, вишивати;

лаятися, сваритися, злитися, лихословити.

У Різдво Миколи Чудотворця рекомендується сходити до церкви Фото: pokrovgrodno.org

Прикмети на 11 серпня

Туман вранці 11 серпня – до доброго урожаю ячменю і вівса.

Вранці немає заморозків – початок осені буде теплим.

На Різдво Миколая Чудотворця овес зазеленіє вдруге – осінь буде дощовою.

Туман 11 серпня – погано для бджіл, бо він шкідливий для них.

Молитва святому Миколаю Чудотворцю

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

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