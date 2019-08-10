Різдво Миколи Чудотворця – що попросити в молитві 11 серпня

У неділю, 11 серпня, православні християни святкують Різдво святителя Миколи Чудотворця, єпископа Мир Лікійських.

OBOZREVATEL підготував інформацію про те, що варто просити у святого в молитві, на які прикмети звертати особливу увагу, що категорично не можна робити цього дня.

Микола Чудотворець вважається одним з найшанованіших святих у християнстві. З дитинства він приймав молоко матері по середах і п'ятницях після вечірніх молитов батьків. За життя святитель здійснював чудеса: рятував потопаючих, виводив в'язнів із в'язниці, зціляв, воскрешав і вимагав у влади справедливості.

Великорецька ікона Миколи Чудотворця вікіпедія

На Русі його шанували, як небесного покровителя державної влади. Вважалося, що Микола Чудотворець особливо протегує православним царям.

Про що просити в молитві до святого

Микола Чудотворець вікіпедія

Прийнято вважати, що Миколай Чудотворець не ігнорує численні молитви віруючих. Його треба просити про що завгодно: про вдалу подорож, добре заміжжя, справедливість, про допомогу ближньому увірувати в Бога, здоров'я. Також святого просять про досягнення цілей, зцілення і виконання бажань.

Вважається, що найкраще святий почує молитви, вимовлені в церкві, проте священнослужителі на цьому не наполягають. Можна придбати ікону святителя і просити його про благополуччя вдома, при чому робити це кожен день.

Традиції на Миколу Чудотворця

Микола Чудотворець, єпископ Мир Лікійських (Візантія) Православ'я

На честь свята Різдва святителя Миколи було складено тропар і кондак. Прийнято ходити до церкви, молитися, а також допомагати тим, хто просить про це, не забуваючи про пожертвування.

Прикмети і традиції в Різдво Миколи Чудотворця

Якщо туман стоїть – до доброго врожаю ячменю і вівса.

Якщо росою або джерельною водою вмитися – хвороби відступлять.

Якщо дощ пройшов – буде добрий врожай.

Після Миколи сильного похолодання не буде.

Якщо немає заморозків – початок осені буде теплим.

Якщо овес зазеленіє вдруге – осінь буде дощовою.

Гарна погода на Миколу – буде тепло й далі.

Що категорично не можна робити в день Миколи Чудотворця

Потрібно виключити важкі роботи по дому і в городі: шиття, в'язання, прання, прибирання і все, що з цим пов'язано. Більш того, не можна лаятися, заздрити і лихословити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 серпня також відзначають День працівників ветеринарної медицини України, Курбан Байрам, День будівельника.

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