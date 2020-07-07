Різдво Іоанна Предтечі: що не можна робити в Іванів день 7 липня

Православні християни у вівторок, 7 липня, відзначають велике свято – Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).

У народі свято отримало назву Іванів день, який збігається зі святкуванням стародавнього свята Івана Купали. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції, історію свята, а також про те, що не можна робити цього дня.

Різдво Іоанна Предтечі: історія свята

Свято було встановлено на честь народження пророка Іоанна Предтечі, який передбачив пришестя Спасителя, а потім хрестив його у водах річки Йордан.

Іоанн народився у старих батьків – праведних священика Захарії та його дружини Єлисавети. За переказами, вони довго були бездітними, що вважалося ганьбою серед євреїв, і молилися Богу з проханням про дитину.

Якось Захарії явився архангел Гавриїл, який повідомив, що у них з дружиною буде син і що він буде великий перед Господом, також повідав про майбутню його місію – "готових людей спорядити для Господа".

Святий Іоанн Предтеча Pinterest

Традиції свята

Різдво Пророка дуже шанується серед вірян, тому в свято дотримується суворий піст. У народі вірять, що це позбавить від багатьох гріхів. Також кажуть, що в того, хто поститься цього дня, будуть виконуватися бажання.

У свято віряни відвідують службу в церкві і читають молитви Іоанну Хрестителю. Напередодні свята увечері в храмах служиться всеношна.

У Різдво Іоанна Предтечі віряни намагаються відвідати службу в церкві Pinterest

Іванів день: прикмети на 7 липня

Сильна роса на Івана – до врожаю огірків;

ніч зоряна – буде багато грибів;

гроза – горіхи будуть порожні і їх буде мало;

з Іванової ночі з'являються світляки;

в Іван-день жито виколоситися має, а не заколоситися, бо це погана прикмета.

Якщо за людиною дорогою прив'яжется білий собака – не можна його проганяти. Якщо пес йде до самого дому – потрібно впустити його до житла. За переказами, білий собака приносить в дім удачу і благополуччя, мовляв, так сам Пророк Іоанн благословляє праведну людину.

В Іванів день за народними прикметами судять про погоду Ілюстративне фото / Pixabay

Що не можна робити в Різдво Іоанна Предтечі

В Іванів день небажано займатися хатньою роботою, прати, прибирати, шити, вишивати, в'язати.

Оскільки свято відзначається в період Петрового посту, не можна 7 липня вживати в їжу м'ясо, молоко, молочні продукти, яйця і страви з них, а також алкоголь.

У той же час Петрів піст належить до розряду суворих, тому страви з риби не можна їсти тоді, коли Різдво Іоанна Хрестителя випадає на середу або п'ятницю.

За повір'ям, у Іванів день не можна різати продукти ножем, особливо круглі овочі та фрукти.

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