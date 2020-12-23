Різдво 7 січня запровадили більшовики, – священник РКЦ

Тетяна Гайжевська Свята 20:24, 23.12.2020 Оновлено: 20:30, 23.12.2020

До 1929 року усі християнські конфесії в Україні святкували Різдво Христове 25 грудня. Перехід на 7 січня відбувся за більшовицької влади.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів священик Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Віталій Квапіш. За його словами, об’єднання двох дат Різдва в одну в Україні обов’язково відбудеться.

"Згідно історії, на наших землях, в Україні до 1929 року святкування Різдва було всіх в один день – 25 грудня. Тільки пізніше, коли більшовицька Росія, комуністична влада руйнувала церкву, був зроблений цей хід, перейшли на 7 січня. Натомість практично весь світ святкує Різдво 25 грудня. Тільки 4 країни ще офіційно святкують 7 січня", – сказав він.

Говорячи про перехід усіх християнських конфесій на одну дату святкування Різдва, священик зауважив, що "всі церкви на вищому рівні мають погодитися розмовляти, вести діалог". "Ми були б раді, якби всі християни в Україні могли святкувати в один день, тому що це свято об’єднує", – підсумував він.

"Я особисто думаю, що з часом це об’єднання відбудеться, тим більше, що Православна церква України на цьому наголошує. Мабуть, тут багато залежить від вірян. Вести діалог потрібно, передусім, з ними", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL пояснив, чому існує дві дати Різдва – 25 грудня і 7 січня, чому виникла різниця у 13 днів, в які дати Різдво Христове святкують різні християнські конфесії.

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