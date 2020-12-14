Різдво 25 грудня або 7 січня: коли святкувати та в чому різниця

Православні віряни відзначають Різдво Христове 7 січня, а католики – майже на два тижні раніше, 25 грудня.

Чому на сьогодні серед християн не існує єдиного погляду на дату святкування, з'ясовував OBOZREVATEL.

Церква вважає, що Спаситель народився 25 грудня – тобто через дев'ять місяців після Благовіщення, яке відзначається 25 березня. Це свято присвячене біблійній історії про явлення Діві Марії архангела Гавриїла, що сповістив про майбутнє народження Ісуса Христа.

Офіційну дату святкування Різдва було встановлено на Ефеському соборі 431 року.

Насправді, і православні християни, і католики відзначають Різдво Христове в один день – 25 грудня. Проте до моменту, коли свято міцно увійшло в традицію (приблизно 3-4 століття), юліанський календар, запроваджений Юлієм Цезарем в 45 році до н.е., на кілька днів відставав від астрономічного.

Тому в 16 столітті папа римський Григорій XIII ввів новий календар – григоріанський: одразу після 4 жовтня настало 15 жовтня 1582 року.

До 20 століття різниця між двома календарями збільшилася до 13 днів. Тому для церков, які використовують юліанський календар, 25 грудня настає на 13 днів пізніше, ніж для тих, що живуть за григоріанським календарем. Цим і пояснюється відмінність у датах Різдва у католиків і православних.

Як відомо, за юліанським календарем святкують Різдво Православна церква України, Українська греко-католицька церква, а також Російська, Сербська, Грузинська і Єрусалимська православні церкви.

Ще частина православних церков, як-от Болгарська, Румунська, Польська, Константинопольська та інші, використовують так званий новоюліанський календар, який до 2800 року має повністю збігтися з григоріанським (Різдво за цим календарем випадає на 25 грудня).

Примітно, що на 1 березня 2100 року різниця між юліанським і григоріанським календарями зросте до 14 днів, і Різдво Христове в цьому разі відзначатиметься не 7-го, а вже 8 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, католицьке Різдво 2020 року випадає на п'ятницю, тому українці будуть відпочивати на честь свята три дні поспіль – 25, 26 і 27 грудня.