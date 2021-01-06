Різдво 2021: що не можна робити у велике свято

У четвер, 7 січня, православні та греко-католики в Україні святкують Різдво Христове – одне з найбільших християнських свят.

Цей день у нашій країні є державним вихідним. У Різдво віряни відвідують святкове богослужіння, вітають одне одного та колядують. Про головні традиції, прикмети і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Історія Різдва Христового

Святкування Різдва офіційно було призначено на 25 грудня під час Ефеського церковного собору, що відбувся 431 року. Православні і греко-католики України відзначають свято за старим стилем – юліанським календарем, згідно з яким воно настає 7 січня.

Цього дня, за біблійним переказом, у хліві у Віфлеємі в Діви Марії народився Ісус Христос. Першими привітати Спасителя прийшли пастухи, які дізналися про радісну подію від ангела, що явився їм. Пізніше зі своїми дарами – золотом, ладаном і смирною – на світло Віфлеємської зірки зі Сходу прибули волхви-мудреці.

Дізнавшись про народження Сина Божого, цар Іудеї Ірод у страху за свій трон наказав убити всіх немовлят, яким не виповнилося двох років. Тоді ангел явився чоловікові Марії Йосипу та велів тікати з родиною до Єгипту. Там вони й прожили до смерті деспота.

Традиції в Різдво

Переддень Різдва називається Святий вечір. Люди збираються родинами за столом, що складається з 12 пісних страв: головними є кутя та узвар. Їсти до появи першої зірки не прийнято.

Святий вечір починають із молитви і запалювання різдвяної свічки: глава сім'ї благословляє вечерю.

Зранку 7 січня прийнято вітати один одного словами "Христос народився!", на що необхідно відповісти "Славімо його!" Люди вирушають до церкви на святкове богослужіння і відвідують родичів.

У Різдво люди вирушають до церкви на святкове богослужіння Pixabay

Різдво – світле свято добра та милосердя. Цього дня варто допомагати дітям-сиротам, бідним, хворим – усім, хто з якоїсь причини позбавлений святкових радощів.

У Різдво, 7 січня, завершується Різдвяний піст. Із цього дня вірянам дозволено до вживання продукти тваринного походження.

Одна з головних традицій Різдва – колядування. Діти й молодь починають колядувати вже у Святий вечір, 6 січня. З дозволу господарів колядники співають колядки та бажають їхньому дому щастя, здоров'я і багатства. Господарі, зі свого боку, обдаровують колядників фруктами та солодощами.

За давніх часів колядники носили із собою зірку, що символізує Віфлеємську. Також ходили з вертепом, виряджаючись у тварин і пастухів.

Дівчата, починаючи зі Святого вечора, ворожили на судженого, незважаючи на сувору заборону церкви.

Колядники носять із собою зірку, що символізує Віфлеємську 6262.com.ua

Що не можна робити в Різдво

Лаятися, злитися, допускати будь-якого негативу у думках і діях – свято варто провести в мирі та спокої.

Лихословити.

Зустрічати свято у старому неохайному одязі.

Працювати по дому, виносити сміття, ходити на полювання чи риболовлю.

Ворожити.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

У Різдво прийнято розігрувати вертеп Pixabay

Прикмети 7 січня

Мороз на Різдво – до спекотного літа.

Відлига – до холодної весни.

Завірюха – весна буде ранньою.

Ясна погода – до гарного урожаю.

Заметіль – до врожаю меду.

Молитва в Різдво

Молитва в Різдво Христове

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому Різдво Христове святкують у різні дні. В Україні свято на державному рівні відзначають два рази на рік: 25 грудня і 7 січня.