Православне Різдво: топ-5 популярних колядок на свято

7 січня православні християни в Україні відзначають Різдво Христове. Однією з найдавніших традицій цього свята є колядування.

У колядках прославляють народження Ісуса Христа, їх головна мета – побажання дому, до якого ви йдете, здоров'я, добробуту і гарного врожаю. У народі вважається, що кожне слово в колядці має магічну силу і що ви побажаєте господарям, те й здійсниться.

До Різдва OBOZREVATEL публікує для своїх читачів топ-5 найпопулярніших колядок (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

liza.ua

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така, —

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не даси п’ятака, —

Візьму вола за рога.

Та виведу на моріг,

Та викручу правий ріг.

Буду рогом трубити,

А воликом робити.

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала:

Що ти, тітко, напекла?

Неси швидше до вікна!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

***

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Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А другий же празник: Святого Василя, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

А третій же празник: Святе Водохреща, радуйся,

Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім’я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

***

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Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію, традиції і заборони Різдва Христового.

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