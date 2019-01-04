Різдво-2019: як колядувати на свято

Різдво Христове завжди було багатим на звичаї. Колядки — різдвяні піснеспіви, відносяться до головних традицій цього свята. Вважається, що вони пішли ще від язичництва, а з приходом християнства просто дещо видозмінилися.

Головна мета колядок — прославити Різдво, привітати господарів будинку і побажати доброго врожаю і благополуччя у родині.

OBOZREVATEL представляє до вашої уваги найкращі Різдвяні колядки.

Фото: rama.com.ua

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торбі жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

***

Колядин-колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

* * *

Бігла Маруся по льоду.

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

***

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

Раніше OBOZREVATEL розповів про історію, традиції та заборони Різдва.