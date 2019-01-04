Різдво-2019: що не можна робити в це свято

Різдво Христове — головне і велике християнське свято. Історія його появи пов'язана з народженням на Землі Божого дитя. За юліанським календарем, його відзначають 7 січня.

OBOZREVATEL розповість про історію, традиції та заборони цього свята.

Історія Різдва

Витоки Різдва відомі кожному: за біблійною легендою, саме в цей день у Вифлеємі на світ з'явився Христос. Відзначати його народження починають в Святвечір — увечері 6 січня. Тоді на небі з'являється перша зірка — та сама, що колись привела до Вифлеєму волхвів.

Фото: mirkosmosa.ru

Традиції Різдва

За традиціями, 6 січня жінки цілий день готують святкову вечерю. Також вважається, що необхідно приготувати 12 пісних страв відповідно до кількості апостолів.

За святковим столом повинні зібратися тільки рідні і близькі. А головною різдвяною стравою повинна бути кутя, яка складається з пшеничної або ячмінної каші, змішаної з родзинками, маком, медом і горіхами. Також на столі обов'язково повинен стояти узвар.

Фото: kraina-ua

Крім того, перед Різдвом християни дотримуються тривалого сорокаденного різдвяного посту, який починається 28 листопада і закінчується 7 січня. Він встановлений для того, щоб люди фізично і духовно очистилися покаянням, молитвами і утриманням від їжі, образ, зла та інших гріхів.

Також, за традиціями, в перший день Різдва, 7 січня, українці всією сім'єю йдуть до церкви на святкову службу, присвячену народженню Ісуса Христа. Повертаючись з церкви, люди радо вітають один одного: "Христос народився! Славімо його!".

Фото: Andres Putting

Після закінчення церковної служби прийнято знову повертатися додому і сідати за святковий стіл, який вже не є пісним.

Що не можна робити в Різдво

У Різдво забороняється займатися прибиранням і іншими побутовими справами, адже це може залучити нещастя в родину. Наші предки вважали, що краще нічого не прибирати в хаті аж до 14 січня. Причому все сміття, зібране 14 січня, слід винести на вулицю і спалити, щоб весь рік не турбували злі духи.

Фото: blogoreader.org

Крім того, в святий день не можна лаятися. Адже згідно з віруваннями, хто в Різдво лихословить, той забирає у своїх предків надію на порятунок.

Також не рекомендується на Різдво гадати. Для святочних ворожінь підходить будь-який час з Святвечора по Хрещення, крім самого Різдва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Святвечір і Різдво в Україні буде мало не найхолодніша погода в Європі.