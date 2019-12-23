Різдво-2019: найкращі листівки і привітання на Святвечір

25 грудня католики святкують Різдво, а напередодні цього дня, 24 грудня, настає Святвечір.
У цей день віруючі йдуть до церкви, а потім наряджають ялинку і готують святкову пісну вечерю. Весь день з самого ранку наповнений особливим святковим настроєм. OBOZREVATEL зібрав ідеї вітань з Святвечором – у прозі, віршах, красиві листівки.
gs.by
Привітання зі Святвечором у віршах
Немає таємничішої ночі, ніж святвечір Різдва,
Я бажаю благодаті, щоб на всю сім'ю зійшла.
Щоб були всі здорові, дітки добрими росли,
В душах ваших віри правої і великої-велик любові.
makariev.smi44.ru
Під обрусом - сіно,
На обрусі - свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Главред
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров'я бажаю!
Главред
У святвечір багато теплих слів
Так хочеться сказати.
Затишку, миру і здоров'я
Від щирого серця побажати.
І в очікуванні Різдва -
Успіху, щастя і добра!
Привітання в прозі
У Різдвяний святвечір я бажаю справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті і доброї надії.
Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і безцінним речам.
omolitvah.ru
У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькості рідних. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.
omolitvah.ru
У Різдвяний Святвечір нехай світлим і чистим буде будинок, нехай в зборі буде дружна сім'я і близькі люди, нехай в душі горить вогник щастя і надії, нехай серце повно буде любові і радості.
ladiesvenue.ru
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