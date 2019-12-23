Різдво-2019: найкращі листівки і привітання на Святвечір

25 грудня католики святкують Різдво, а напередодні цього дня, 24 грудня, настає Святвечір.

У цей день віруючі йдуть до церкви, а потім наряджають ялинку і готують святкову пісну вечерю. Весь день з самого ранку наповнений особливим святковим настроєм. OBOZREVATEL зібрав ідеї вітань з Святвечором – у прозі, віршах, красиві листівки.

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Привітання зі Святвечором у віршах

Немає таємничішої ночі, ніж святвечір Різдва,

Я бажаю благодаті, щоб на всю сім'ю зійшла.

Щоб були всі здорові, дітки добрими росли,

В душах ваших віри правої і великої-велик любові.

makariev.smi44.ru

Під обрусом - сіно,

На обрусі - свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Главред

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров'я бажаю!

Главред

У святвечір багато теплих слів

Так хочеться сказати.

Затишку, миру і здоров'я

Від щирого серця побажати.

І в очікуванні Різдва -

Успіху, щастя і добра!

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Привітання в прозі

У Різдвяний святвечір я бажаю справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті і доброї надії.

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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і безцінним речам.

omolitvah.ru

У Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і отримати насолоду від близькості рідних. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим будинком. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого благословення.

omolitvah.ru

У Різдвяний Святвечір нехай світлим і чистим буде будинок, нехай в зборі буде дружна сім'я і близькі люди, нехай в душі горить вогник щастя і надії, нехай серце повно буде любові і радості.

ladiesvenue.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.

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