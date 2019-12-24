Різдво-2019: кращі ідеї подарунків для батьків

Вранці 25 грудня, в католицьке Різдво, традиційно відкривають різдвяні подарунки. І якщо раніше ви з нетерпінням намагалися вгадати, що ж подарують вам мати і батько, то тепер саме час відповісти їм взаємністю.

Підбираючи подарунки для батьків, потрібно враховувати три головні чинники: вік, суму і смаки. OBOZREVATEL пропонує ряд ідей, які допоможуть вибрати ідеальний подарунок.

Загальні поради

Купівля подарунків

Ретельно складіть список і дотримуйтеся його. Не намагайтеся купити все за півгодини – в поспіху ви обов'язково щось упустите. Краще виділити на пошук подарунків хоча б кілька годин і скупитися планомірно.

Упаковка подарунків

Приділіть упаковці подарунків не менше часу та уваги, ніж їх купівлі. Пам'ятайте, що в ідеалі упаковка повинна бути не тільки різдвяною, а й відповідати вмісту.

Подарунки мамі на Різдво

"Смачний кошик": зберіть набір з фруктів і цукерок, додайте туди гарне вино. Обов'язково включіть до набору улюблені продукти матері, аби показати, що ви добре пам'ятаєте її смаки.

Живопис: сімейний портрет, заспокійливий весняний пейзаж або картина з кумедними котами буде відмінним подарунком на Різдво.

Концерт: підберіть квитки на виступ улюбленого співака або на різдвяну концертну феєрію.

Подарунки батькові на Різдво

Колекційні речі: якщо ваш батько захоплюється колекціонуванням чого-небудь – від марок і книг до статуеток, поповнення його колекції буде чудовим подарунком. Або ж ви можете придбати для нього "стартовий набір", наприклад, колекційних монет, запропонувавши нове хобі.

Рибальські снасті: для чоловіка, який "горить" риболовлею, не буває "чергового" спінінга або "чергової" вудочки. Завзятий рибалка завжди буде радий новинці, але якщо ви не розбираєтеся в нюансах цього хобі, обмежтеся якісним туристичним одягом, недорогим наметом, або тематичними сувенірами.

Подарунки літнім батькам

Сімейне торжество: це буде найкращим різдвяним подарунком. Приїдьте до батьків, зберіть родичів, влаштуйте святкове сімейне застілля. Покажіть батькам, що ви не забули їх, що вони як і раніше важливі для вас.

Побутова техніка: ідеальним подарунком для немолодих людей буде техніка, яка полегшить їх побут. Робот-пилосос, мікрохвильова піч або кавоварка неодмінно порадують ваших батьків.

На честь святкування Різдва OBOZREVATEL підготував:

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