Резиденції Святого Миколая в Україні: як відправити листа й зустрітися з покровителем дітей

У суботу, 19 грудня, православні віряни святкуватимуть День святого Миколая, який вважається покровителем усіх дітей.

Тому найменші українці особливо чекають на свято. У нашій країні діє кілька резиденцій святого, куди можна відправити лист або навіть зустрітися і поспілкуватися з Миколаєм. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Резиденція в Києві 2020 року працює з 1 грудня по 25 грудня включно у Великій лаврській дзвіниці на території Києво-Печерського заповідника по вулиці Лаврська, 9.

Час роботи: понеділок – п'ятниця з 14:00 до 16:30. Тут можна особисто зустрітися зі святим Миколаєм, який приймає листи і малюнки, побачити традиційну Арку бажань і відвідати майстер-класи.

У Львові по вулиці Старознесенська, 70, резиденція святого працює з 3 по 20 грудня щодня, крім понеділка, з 10:00 до 20:00. Бронювати час необхідно заздалегідь. Ціна квитка – від 170 гривень у будні та від 230 гривень у вихідні. З дитиною, чий зріст менше 120 см, дорослого пропускають безкоштовно. А по вівторках з 10:00 до 14:00 вхід безкоштовний для сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей з особливими потребами.

Крім того, у Львові працюють ще три резиденції святого Миколая: "Таємна майстерня Святого Миколая" у Львівському палаці мистецтв (з 12 по 18 грудня), "Чарівний будиночок Миколая" на площі Ринок (з 14 до 22 грудня) і "Резиденція Святого Миколая на Сихові "на базі Львівського центру імені Довженка (з 15 до 19 грудня).

З 1 грудня по 31 січня Дід Мороз чекає в гості в "Казковому подвір'ї" в Харкові, в селищі Дергачі за адресою провулок Калиновий, 6а. Тут діти можуть відвідати будинок Діда Мороза, отримати подарунки, побувати в хатинці Баби-Яги та зустріти інших казкових героїв.

Ця резиденція працює на території Національного природного парку "Гуцульщина" з 2002 року. Святий Миколай живе тут цілий рік, а його роль виконує місцевий священик і керівник комплексу Василь Павлюк.

Тут можна поспілкуватися з Миколаєм, побачити, як він живе і як працює пошта святого: кожен день він отримує сотні листів з різних регіонів України.

Також на території комплексу є дитяча залізниця, музей етнографії і невеликий зоопарк. Традиційні масові заходи – фестивалі, конкурси, культурні програми – 2020 року проводитися не будуть через пандемію коронавірусу.

Адреса для листів Святому Миколаю: НПП "Гуцульщина", вулиця Дружби, 84, м. Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78600. Відправити лист можна і електронною поштою: st.nicholas.estate@gmail.com.

Резиденція святого Миколая також відкривається в замку Сент-Міклош у селищі Чинадієво, недалеко від Мукачева. Час роботи: 14 грудня – 18 грудня з 15:00.

Поспілкуватися з Миколою можна тільки через вікно – у зв'язку з карантином. Зате можна принести з собою лист і малюнок для святого. Відвідування резиденції безкоштовне, можна лише залишити пожертвування на розвиток історичного об'єкта.

Надіслати лист до резиденції можна до 15 грудня за адресою: Ужгород, Головпоштамт, абонентська скринька 1, Святому Миколаю.

Резиденція Святого Миколая в селищі Поляниця в комплексі "Червона Поляна" працює з 6 по 21 грудня по вівторках, четвергах і вихідних з 9:00 до 21:00. Для гостей готелю вхід безкоштовний, однак усі охочі можуть підтримати хворих дітей благодійними пожертвами.

Тут діти та їхні батьки можуть взяти участь у спектаклях і конкурсах, залишити листа Миколаю і отримати безкоштовні подарунки. Також передбачено музично-світлові шоу і безкоштовні солодощі.

Раніше OBOZREVATEL публікував 15 найкращих ідей для подарунок дитині на День святого Миколая. Сюрприз, який діти знаходять під подушкою, – одна з головних традицій свята.