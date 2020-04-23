Головна Новини
23 квітня • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Рамадан 2020: що не можна робити в священний місяць у мусульман

786
Читати матеріал російською

Дев'ятий місяць календаря у мусульман – Рамадан, або Рамазан, – є найважливішим і священним для представників цієї віри. Так, протягом усього місяця слід дотримуватися суворого посту, який передбачає відмову від їжі, води та інтимних стосунків до повного заходу сонця.

Рамадан – це один з п'яти стовпів ісламу. Оскільки він тісно пов'язаний з місячним календарем, його початок щороку випадає на різні дати. У 2020 році Рамадан починається 23 квітня і закінчується 23 травня. Закінчення Рамадана за традицією відзначається великим мусульманським святом Ураза-байрам. Про те, в чому сенс Рамадана, які його правила і що суворо заборонено робити, розповідає OBOZREVATEL.

Рамадан – найважливіший місяць у мусульман

Рамадан – найважливіший місяць у мусульман

Pixabay

Рамадан 2020: в чому сенс посту

Утримання від їжі не є самоціллю Рамадану. Головний сенс посту – зміцнення віри, духовний розвиток, переоцінка пріоритетів і переосмислення способу життя.

Рамадан для мусульман – це можливість показати Аллаху свою віру, любов і відданість, очищення від недостойних думок. Мусульмани вірять, що пост у період Рамадану очищує їхні душі та допомагає стати ближчими до Творця. При цьому важливо, щоб людина щиро прийняла пост – інакше він вважається недійсним.

Рамадан 2020: один з п'яти стовпів ісламу

Рамадан 2020: один з п'яти стовпів ісламу

Pixabay

Приписи посту

  • Кожен мусульманин повинен з щирістю і повагою дотримуватися посту місяця Рамадана від сходу сонця і до заходу.

  • Після ранкової молитви і до самого заходу сонця мусульманину потрібно повністю відмовитися від прийому їжі й води. Також заборонено дихати тютюновим димом і вступати в статеві стосунки.

Умови посту

За правилами Рамадану починати поститися можна лише за дотримання таких умов:

Рамадан 2020: що не можна робити

Рамадан 2020: що не можна робити

Pixabay

  • вірянин повинен бути повнолітнім за комплексом приписів Шаріат;

  • вірянин повинен мати здоровий незатуманенний розум, адекватно сприймати світ і не бути душевнохворим;

  • вірянин має бути здоровим, щоб мати можливість правильно поститися.

Що не можна робити в Рамадан

Щоб не порушувати піст, слід уникати заборонених приписів:

  • Навмисний прийом їжі, пиття води, прийом лікарських препаратів, куріння.

  • Навмисний інтимний зв'язок з дружиною / чоловіком.

Рамадан 2020

Рамадан 2020

Pixabay

  • Застосування лікарського препарату через вуха і ніс.

  • Спеціально викликана нудота і блювота.

  • Випадкове потрапляння рідини під час вмивання через носоглотку.

Що можна робити під час Рамадану

Вважається, що піст триває:

  • Якщо здійснити випадковий прийом їжі: якщо мусульманин забувся і щось з'їв або випив, але потім схаменувся і припинив, то він продовжує піст. Вважається, що це Аллах пригостив його.

  • Якщо прийняти душ, зробити повне омивання або недовго перебувати в лазні.

Рамадан 2020: що можна робити

Рамадан 2020: що можна робити

Pixabay

  • Якщо пробувати їжу, але не ковтати її.

  • Якщо полоскати ротову порожнину і промивати ніс.

  • Якщо закапати зіниці лікарськими препаратами, а також нафарбувати очі сурмою.

  • Якщо здати кров.

Під час Рамадану мусульманин може здійснювати прийом їжі лише двічі на добу: до світанку та після заходу сонця.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які церковні свята відзначаються в травні 2020: календар.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
календарь заборона пост традиции церква релігія свято мусульмани
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги