Рамадан 2020: що не можна робити в священний місяць у мусульман

Дев'ятий місяць календаря у мусульман – Рамадан, або Рамазан, – є найважливішим і священним для представників цієї віри. Так, протягом усього місяця слід дотримуватися суворого посту, який передбачає відмову від їжі, води та інтимних стосунків до повного заходу сонця.

Рамадан – це один з п'яти стовпів ісламу. Оскільки він тісно пов'язаний з місячним календарем, його початок щороку випадає на різні дати. У 2020 році Рамадан починається 23 квітня і закінчується 23 травня. Закінчення Рамадана за традицією відзначається великим мусульманським святом Ураза-байрам. Про те, в чому сенс Рамадана, які його правила і що суворо заборонено робити, розповідає OBOZREVATEL.

Рамадан – найважливіший місяць у мусульман Pixabay

Рамадан 2020: в чому сенс посту

Утримання від їжі не є самоціллю Рамадану. Головний сенс посту – зміцнення віри, духовний розвиток, переоцінка пріоритетів і переосмислення способу життя.

Рамадан для мусульман – це можливість показати Аллаху свою віру, любов і відданість, очищення від недостойних думок. Мусульмани вірять, що пост у період Рамадану очищує їхні душі та допомагає стати ближчими до Творця. При цьому важливо, щоб людина щиро прийняла пост – інакше він вважається недійсним.

Рамадан 2020: один з п'яти стовпів ісламу Pixabay

Приписи посту

Кожен мусульманин повинен з щирістю і повагою дотримуватися посту місяця Рамадана від сходу сонця і до заходу.

Після ранкової молитви і до самого заходу сонця мусульманину потрібно повністю відмовитися від прийому їжі й води. Також заборонено дихати тютюновим димом і вступати в статеві стосунки.

Умови посту

За правилами Рамадану починати поститися можна лише за дотримання таких умов:

Рамадан 2020: що не можна робити Pixabay

вірянин повинен бути повнолітнім за комплексом приписів Шаріат;

вірянин повинен мати здоровий незатуманенний розум, адекватно сприймати світ і не бути душевнохворим;

вірянин має бути здоровим, щоб мати можливість правильно поститися.

Що не можна робити в Рамадан

Щоб не порушувати піст, слід уникати заборонених приписів:

Навмисний прийом їжі, пиття води, прийом лікарських препаратів, куріння.

Навмисний інтимний зв'язок з дружиною / чоловіком.

Рамадан 2020 Pixabay

Застосування лікарського препарату через вуха і ніс.

Спеціально викликана нудота і блювота.

Випадкове потрапляння рідини під час вмивання через носоглотку.

Що можна робити під час Рамадану

Вважається, що піст триває:

Якщо здійснити випадковий прийом їжі: якщо мусульманин забувся і щось з'їв або випив, але потім схаменувся і припинив, то він продовжує піст. Вважається, що це Аллах пригостив його.

Якщо прийняти душ, зробити повне омивання або недовго перебувати в лазні.

Рамадан 2020: що можна робити Pixabay

Якщо пробувати їжу, але не ковтати її.

Якщо полоскати ротову порожнину і промивати ніс.

Якщо закапати зіниці лікарськими препаратами, а також нафарбувати очі сурмою.

Якщо здати кров.

Під час Рамадану мусульманин може здійснювати прийом їжі лише двічі на добу: до світанку та після заходу сонця.

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