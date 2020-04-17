Радуниця 2020: що не можна робити на дев'ятий день після Великодня

Радуниця – вівторок, дев'ятий день після Великодня, – у православних вважається днем особливого поминання покійних.

Це спеціальний день, який церква призначила для відвідування кладовища і принесення радісної звістки померлим про Воскресіння Ісуса Христа. Детальніше про Радуницю, її традиції і заборони читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Радуниця випадає на дев'ятий день після Великодня oblgazeta.ru

Радуниця: що це за день

Радуниця (або ще Діди, Красна гірка, Проводки) походить від слова радість. У цей день свято Великодня триває, і, замість скорботи й печалі, віряни христосуються з покійними близькими і радіють тому, що вони перейшли в інше життя – вічне. Тому Радуниця ще називається Великоднем для покійних.

Церква в дев'ятий день після Великодня закликає не заглиблюватися в скорботу і переживання, але згадувати про те, що Христос Воскрес, переміг смерть, затвердивши життя і загальне воскресіння.

У деяких регіонах України Радуницю ще називають Гробки або Бабський Великдень.

Радуницю ще називають Гробки або Бабський Великдень elektro-sadovnik.ru

Коли Радуниця 2020 року

Радуниця щороку відзначається в різні дати, оскільки завжди залежить від того, коли святкується Великдень. У 2020 році Радуниця випадає на вівторок 28 квітня.

Радуниця: що можна і що не можна робити

На Радоницю потрібно молитися за померлих родичів і друзів.

Перед тим, як відправитися на кладовище, бажано відвідати службу в церкві і подати записку для поминання з ім'ям покійного.

На кладовищі можна самостійно зробити коротку панахиду мирським чином або запросити священика. Також потрібно навести порядок на могилі, викинути сміття, посіяти траву та квіти. Багато хто намагається прикрасити поховання штучними квітами, але навіть священики закликають не робити цього – від пластику сильно страждає екологія.

Радуниця 2020: що не можна робити pravlife.org

Ще за часів СРСР в народі з'явилася традиція проводити поминальні трапези біля могил. Однак насправді цей звичай стосується суто язичництва і за радянських часів був відроджений, аби підмінити заупокійну церковну молитву.

Церква нагадує, що душам покійних насправді потрібна не трапеза, а молитва. Тому вірян закликають, прийшовши на кладовище, запалити свічку, прочитати молитву і згадати того, хто пішов.

Радуниця: що потрібно зробити Pixabay

А влаштовувати пияцтво біля могил або залишати там чарку горілки зі шматком хліба "для покійного" церква називає неприпустимим блюзнірством і звичаєм, який не має нічого спільного з православ'ям. Замість того щоб залишати їжу на могилі, священики рекомендують віддати її нужденним.

Якщо на Радуницю випадає день народження, вірянам не рекомендується святкувати його. Працювати на Радуницю дозволяється.

Нагадаємо, що в 2020 році святкувати Великдень та інші християнські свята в умовах карантину через пандемію коронавірусу українцям рекомендується вдома. Вірян також закликають утриматися від відвідування храмів, хоча церкви залишаються відкритими і продовжують проводити служби.

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