П'ятниця 13-те: головні забобони та що не можна робити цього дня
Забобонні люди вважають п'ятницю 13-го нещасливим днем, який може принести безліч невдач.
Дехто в цей день і зовсім намагається не виходити з дому, щоб уникнути неприємностей. Про головні прикмети і заборони п'ятниці 13-го розповідає OBOZREVATEL.
Що не можна робити в п'ятницю 13-го
Починати нові справи і проекти.
Вирушати в далеку дорогу: згідно із забобонами, є ризик не повернутися назад. Не рекомендується навіть сідати за кермо.
Брати кредит.
Грати весілля – це вважається поганою прикметою, яка означає, що сім'я буде нещасливою.
Садити рослини – це невдалий день для посадки.
Купувати чи продавати нерухомість.
Стригти нігті й волосся.
Чорний кіт або людина з порожніми відрами, що переходять людині дорогу, – до неприємностей.
Існують ще досить незвичайні забобони, які забороняють у цей день:
стояти під сходами;
вдягати одяг коричневого кольору;
перестилати ліжко;
чортихатися і промовляти слово "свиня";
фарбувати волосся в рудий колір;
озиратися і повертатися назад, навіть якщо ви щось забули, йдучи з дому або з роботи;
довго дивитися в дзеркало, особливо перед сном.
Що можна робити в п'ятницю 13-го
Присвятити день відпочинку, сну, релаксації.
Налаштовуватися на позитив.
Приділити час неінтенсивним фізичним навантаженням: сходити в басейн, пострибати на скакалці тощо.
Носити одяг яскравих кольорів – це підніме настрій.
Чи варто дотримуватися забобонів – кожен вирішує сам. Але що дійсно психологи не радять робити – це боятися п'ятниці 13-го і думати про погане. Цей день рекомендується присвятити лише хорошим думкам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, днем, який послужив появі забобонів, пов'язаних з п'ятницею 13-го, вважається 13 жовтня. Цього дня в 1307 році за наказом короля Франції Філіпа IV було заарештовано й піддано тортурам тисячі лицарів Ордена тамплієрів.