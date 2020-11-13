П'ятниця 13-те: головні забобони та що не можна робити цього дня

Забобонні люди вважають п'ятницю 13-го нещасливим днем, який може принести безліч невдач.

Дехто в цей день і зовсім намагається не виходити з дому, щоб уникнути неприємностей. Про головні прикмети і заборони п'ятниці 13-го розповідає OBOZREVATEL.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го

Починати нові справи і проекти.

Вирушати в далеку дорогу: згідно із забобонами, є ризик не повернутися назад. Не рекомендується навіть сідати за кермо.

Брати кредит.

Грати весілля – це вважається поганою прикметою, яка означає, що сім'я буде нещасливою.

Садити рослини – це невдалий день для посадки.

Купувати чи продавати нерухомість.

Стригти нігті й волосся.

Чорний кіт або людина з порожніми відрами, що переходять людині дорогу, – до неприємностей.

Чорний кіт, що переходить людині дорогу, – погана прикмета Pixabay

Існують ще досить незвичайні забобони, які забороняють у цей день:

стояти під сходами;

вдягати одяг коричневого кольору;

перестилати ліжко;

чортихатися і промовляти слово "свиня";

фарбувати волосся в рудий колір;

озиратися і повертатися назад, навіть якщо ви щось забули, йдучи з дому або з роботи;

довго дивитися в дзеркало, особливо перед сном.

У п'ятницю 13-го краще не починати нові справи і проекти Pixabay

Що можна робити в п'ятницю 13-го

Присвятити день відпочинку, сну, релаксації.

Налаштовуватися на позитив.

Приділити час неінтенсивним фізичним навантаженням: сходити в басейн, пострибати на скакалці тощо.

Носити одяг яскравих кольорів – це підніме настрій.

Чи варто дотримуватися забобонів – кожен вирішує сам. Але що дійсно психологи не радять робити – це боятися п'ятниці 13-го і думати про погане. Цей день рекомендується присвятити лише хорошим думкам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем, який послужив появі забобонів, пов'язаних з п'ятницею 13-го, вважається 13 жовтня. Цього дня в 1307 році за наказом короля Франції Філіпа IV було заарештовано й піддано тортурам тисячі лицарів Ордена тамплієрів.