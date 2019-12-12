П'ятниця 13-те: що категорично не можна робити, щоб не накликати неприємності

Багато людей, що дотримуються забобонів, вважають п'ятницю 13-го зловісним днем, який приносить суцільні неприємності.

Дехто навіть намагається зовсім не виходити з дому цього дня, щоб уникнути невдач. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти про давні традиції і заборони, пов'язані з п'ятницею 13-го.

beztabu.net

Так, згідно з народними прикметами в п'ятницю 13-го вкрай небажано починати нові справи і проекти.

А йдучи з дому або з роботи, не можна озиратися і повертатися, навіть якщо ви щось забули.

Крім того, в п'ятницю 13-го краще не вирушати в далекі подорожі, оскільки, згідно із забобонами, є ризик не повернутися назад.

Забороняється також справляти весілля в п'ятницю 13 – це погана прикмета, яка означає, що родина не буде щасливою.

"Факти"

Цього дня також не можна купувати або продавати нерухомість.

За деякими повір'ями в п'ятницю 13-го не можна стояти під сходами, інакше спіткає кара; стригти нігті й волосся; вдягати одяг коричневого кольору; чортихатися і вимовляти слово "свиня".

У цей день також не можна фарбувати волосся в руді відтінки. Вважається також, що перестилати ліжко цього дня – не до добра.

За народними прикметами, потрібно берегтися чорних котів і людей з порожніми відрами, що переходять вам дорогу, – неприємності можуть посилитися цього дня.

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Згідно ще з одним забороном, лягаючи спати в п'ятницю 13, не можна довго дивитися в дзеркало.

Чи варто вірити в прикмети і заборони – вирішувати тільки вам. Але що дійсно не можна робити в п'ятницю 13-го – так це боятися її, думаючи про погане і нагнітаючи ситуацію. Тому страхів радимо вам уникати, а думати тільки про хороше!

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