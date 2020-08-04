П'ятнадцяте Ава 2020: історія, традиції та привітання з єврейським Днем закоханих
Єврейське свято П'ятнадцяте ава, або Ту бе-ав, відзначається в повний місяць п'ятнадцятого ава (п'ятого місяця єврейського календаря, якому відповідають липень – початок серпня). 2020 року свято випадає на 4 серпня.
Цей день у євреїв вважається днем радості і кохання, в сучасному Ізраїлі його відзначають як День закоханих, подібно до Дня святого Валентина. OBOZREVATEL пропонує більше дізнатися про Ту бе-ав, ознайомившись з його історією та традиціями, а також публікує привітання зі святом.
Історія свята
Святкування Ту бе-ав пов'язано з декількома подіями в історії єврейського народу. Так, в цей день, згідно з Талмудом, припинився мор вихідців з Єгипту, який був Божою карою за два важкі гріхи: створення золотого тільця і небажання йти до Землі Ізраїлю.
Також, зокрема, 15 Ава було скасовано заборону одруження нащадків роду Веніаміна на дівчатах з інших ізраїльських родів, а також заборона на шлюби між представниками різних ізраїльських родів у цілому.
Традиції на П'ятнадцяте ава
У наш час давню традицію святкування Ту бе-ав втрачено, у свято лише не читають таханун (покаянні молитви) і не вдаються до скорботи. Також починаючи з 15 Ава слід присвячувати більше часу вивченню Тори, оскільки ночі стають довшими, а "ніч створена для навчання".
У Талмуді сказано, що в далекому минулому в свято Ту бе-ав "єрусалимські дівчата виходили танцювати в виноградники" і що "всякий, хто був неодружений, йшов туди", щоб знайти собі наречену.
Зараз П'ятнадцятого ава в Ізраїлі традиційно відзначають День закоханих. Цей день вважається вкрай сприятливим для весілля, пропозицій руки і серця і для ведення переговорів про весілля. Закохані пари роблять подарунки одне одному, готують сюрпризи і освідчуються в коханні.
Привітання з Ту бе-ав
Любви покорны все народы,
Мы счастливы, любовь познав,
И, как бы ни летели годы,
Жив будет праздник Ту бе-Ав!
Любите, берегите милых,
Родных, желанных, дорогих!
Любите истово, красиво,
И радуйте почаще их!
***
Еврейский праздник Ту бе-Ав
Сердца соединяет,
И счастье тянет за рукав,
Влюблённых всех сближает!
А нежности пьянящий шлейф
И в воздухе витает,
И романтический напев
Во всех сердцах играет!
***
Ту бе-Ав – это праздник любви,
Любовь в свое сердце скорей позови,
Навек поселилась, чтоб в сердце она,
Чтоб счастьем тебя одарила сполна!
Чтоб радостно, классно, на свете жилось,
Чтоб все получилось, чтоб все удалось!
***
Нехай в це давнє свято кохання кожен заслужено отримає свою частку уваги, ніжності та щирих почуттів! Будьте ласкаві, вірні й надійні з близьким та рідними людьми! Бажаємо, щоб романтичний настрій довго не залишав вас!
***
Вітаємо всіх з Днем Любові, з Ту бе-Ав. Нехай у закоханих почуття будуть міцними, в одружених – залишаються полум'яними, а в самотніх - з'являться. Всіх благ і нового щастя в цей світлий і чудовий день. Нехай серця, створені для кохання, б'ються в унісон і ніколи не відчувають болю.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася неймовірна історія жінки-героя Ірени Сендлер, яка врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей.
За матеріалами: pozdravok.ru.