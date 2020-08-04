П'ятнадцяте Ава 2020: історія, традиції та привітання з єврейським Днем закоханих

Єврейське свято П'ятнадцяте ава, або Ту бе-ав, відзначається в повний місяць п'ятнадцятого ава (п'ятого місяця єврейського календаря, якому відповідають липень – початок серпня). 2020 року свято випадає на 4 серпня.

Цей день у євреїв вважається днем радості і кохання, в сучасному Ізраїлі його відзначають як День закоханих, подібно до Дня святого Валентина. OBOZREVATEL пропонує більше дізнатися про Ту бе-ав, ознайомившись з його історією та традиціями, а також публікує привітання зі святом.

Історія свята

Святкування Ту бе-ав пов'язано з декількома подіями в історії єврейського народу. Так, в цей день, згідно з Талмудом, припинився мор вихідців з Єгипту, який був Божою карою за два важкі гріхи: створення золотого тільця і небажання йти до Землі Ізраїлю.

Також, зокрема, 15 Ава було скасовано заборону одруження нащадків роду Веніаміна на дівчатах з інших ізраїльських родів, а також заборона на шлюби між представниками різних ізраїльських родів у цілому.

Привітання з Ту бе-ав (Фото: Pinterest)

Традиції на П'ятнадцяте ава

У наш час давню традицію святкування Ту бе-ав втрачено, у свято лише не читають таханун (покаянні молитви) і не вдаються до скорботи. Також починаючи з 15 Ава слід присвячувати більше часу вивченню Тори, оскільки ночі стають довшими, а "ніч створена для навчання".

У Талмуді сказано, що в далекому минулому в свято Ту бе-ав "єрусалимські дівчата виходили танцювати в виноградники" і що "всякий, хто був неодружений, йшов туди", щоб знайти собі наречену.

Зараз П'ятнадцятого ава в Ізраїлі традиційно відзначають День закоханих. Цей день вважається вкрай сприятливим для весілля, пропозицій руки і серця і для ведення переговорів про весілля. Закохані пари роблять подарунки одне одному, готують сюрпризи і освідчуються в коханні.

15 Ава вважається вкрай сприятливим днем для весілля (Фото: Pixabay)

Привітання з Ту бе-ав

Любви покорны все народы,

Мы счастливы, любовь познав,

И, как бы ни летели годы,

Жив будет праздник Ту бе-Ав!

Любите, берегите милых,

Родных, желанных, дорогих!

Любите истово, красиво,

И радуйте почаще их!

***

Еврейский праздник Ту бе-Ав

Сердца соединяет,

И счастье тянет за рукав,

Влюблённых всех сближает!

А нежности пьянящий шлейф

И в воздухе витает,

И романтический напев

Во всех сердцах играет!

***

Побажання в Ту бе-ав (Фото: ggexp.ru)

Ту бе-Ав – это праздник любви,

Любовь в свое сердце скорей позови,

Навек поселилась, чтоб в сердце она,

Чтоб счастьем тебя одарила сполна!

Чтоб радостно, классно, на свете жилось,

Чтоб все получилось, чтоб все удалось!

***

Картинка до Ту бе-ав (Фото: Pinterest)

Нехай в це давнє свято кохання кожен заслужено отримає свою частку уваги, ніжності та щирих почуттів! Будьте ласкаві, вірні й надійні з близьким та рідними людьми! Бажаємо, щоб романтичний настрій довго не залишав вас!

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Поздоровлення з 15 Ава (Фото: unsplash.com)

Вітаємо всіх з Днем Любові, з Ту бе-Ав. Нехай у закоханих почуття будуть міцними, в одружених – залишаються полум'яними, а в самотніх - з'являться. Всіх благ і нового щастя в цей світлий і чудовий день. Нехай серця, створені для кохання, б'ються в унісон і ніколи не відчувають болю.

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За матеріалами: pozdravok.ru.