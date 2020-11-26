Фотосесія на Новий рік: ідеї, локації та костюми – що вдягнути на новорічну фотосесію

Новий рік 2021 – це завжди радість, веселощі, безліч подарунків і найголовніше – моментів, які хочеться зупинити. Для цього пропонуємо вам ідеї для барвистої новорічної фотосесії.

Коронавірус і свято, карнавал та мрії про пляжний відпочинок – цікаві ідеї в матеріалі OBOZREVATEL.

Фотосесія на пляжі

Взимку кортить хоч трохи сонця, теплого моря та гарячого піску! Тим більше – в 2020 році, коли світові курорти виявилися недоступні для нас через пандемію. У зв'язку з цим, пропонуємо здійснити "пляжну" мрію в новорічній фотосесії, влаштувавши її в літніх купальниках, порео, сарафанах або просто "на пляжі". З аксесуарів додайте шапки Санта Клауса, гірлянди та ялинкову мішуру, а також, обов'язково, – шампанське!

До речі, пляжні новорічні вечірки дуже популярні на курортах.

Новий рік на пляжі

Карнавал

Карнавал – це завжди свято, буря емоцій та радості. Крім того, маскарад – це можливість приміряти бажані образи, стати героєм улюбленої казки або фільму. Для фотосесії підійде все, що завгодно, адже головне – те, який костюм буде вам до смаку. Можна взяти готове вбрання на прокат, а можна придумати самостійно, використавши підручні засоби. Запам'ятається вам не тільки результат, але й сам процес, який неминуче переросте в вечірку.

Костюмована фотосесія

"Коронавірусна" фотосесія

Ця ідея, безперечно, відображує рік, що минає. Зберіть для цієї фотосесії "символи" 2020: медичні маски, захисні костюми, гумові рукавички, можна роздобути спеціальні пластикові екрани. Свої образи можна розбавити ялинкової мішурою, а в якості подарунків для фото – дарувати вітаміни один одному. Вийде іронічно та несподівано!

"Коронавірусний" Новий рік

Срібляста фотосесія

На зміну Пацюкові приходить рік Бика, та не якогось, а Металевого. У зв'язку з цим, головний колір на новорічному святі – сріблястий. Ми пропонуємо саме в цьому кольорі влаштувати фотосесію. Сріблясті і білі прикраси на ялинку, білосніжний фон, блискучі наряди і ніяких "зайвих" квітів. Вийде ефектно, а символ наступного року буде до вас прихильний всі 12 місяців.

Ідея для фотосесії на тему "сріблястий Новий рік"

Сімейна фотосесія з розпакуванням подарунків

Ця ідея вже є класичною, але яка ж родина без традицій? Для реалізації цієї ідеї вам буде потрібна велика пухнаста ялинка, прикрашена різними іграшками та мішурою, також рекомендуємо додати якомога більше гірлянд. Однак, найголовніше – це подарунки, запаковані в гарні коробки і папір. Сам процес буде вкрай захопливим – всією сім'єю розкривати новорічні презенти. Жива реакція – радість, здивування, захоплення, завжди відмінно виглядають в камері!

Розпакування подарунків на Новий рік

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