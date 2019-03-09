Прощена неділя 2019: що не можна робити в цей день

Прощена неділя або останній день Масляної випадає в 2019 році на 10 березня перед Великим постом.

OBOZREVATEL розібрався в традиціях цього дня, а також, чого не можна робити за правилами.

Історія і традиції

Прощена неділя пов'язують з вигнанням Адама і Єви з раю. У цей день прийнято після літургії читати Євангеліє в церкві з частиною з Нагірної Проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім, інакше Господь не пробачить.

УНІАН

Це останній день перед Великим постом, який повинен підготувати християнина до головного свята – Великодня. Можна їсти м'ясо, сир, яйця та інше перед постом. Тому віруючим християнам варто поквапитися з походом до Макдональдсу, Форнетті або KFC.

Так як Прощання неділі – це кінець Масляної, им, хто святкував, зазвичай веселилися від душі. Спалювали опудало – з традицій древніх слов'ян. Гуляли, святкували, їли. Тому в цей день прийнято, навіть якщо в інші дні святкового тижня ви не їли млинці, піч і від душі вживати ці ласощі.

У цей день стикаються два свята: православний і язичницький. Обидва в наш час мають велике значення.

Коли просити прощення

Попросити вибачення pixabay

Це слід робити вранці. А в цей момент краще думати про те, як саме образив людину. Увечері в цей день зазвичай поминають покійних і ходять на кладовище. Раніше залишки їжі в цей час спалювали, а посуд мили, щоб підготуватися до іспиту.

Чого не можна робити в Прощену неділю

У Прощену неділю не можна вживати алкоголь, сваритися, лихословити і важко працювати. Це головні пункти. Церковники також проти спалювання опудала, хоча це язичницька традиція, яка до цього дня уживається з християнством.

Варто відмовитися прання, шиття і прибирання, а також від інших важких домашніх справу. Все це краще зробити заздалегідь, щоб до свята не мати на плечах вантаж роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Масляна в 2019 році відзначалася з 4 по 10 березня. Кожен день цього тижня мав власну назву і традиції.

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