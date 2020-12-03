Проклів день: що не можна робити 3 грудня та як молитися святому

У четвер, 3 грудня, православна церква шанує пам'ять святителя Прокла – константинопольського патріарха і учня Іоанна Златоуста.

Цей святий прославився безліччю чудес; віряни звертаються до нього з проханням захистити від негараздів і хвороб. У народі свято відоме під назвою Проклів день. Про головні традиції і забобони цього дня читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто такий святитель Прокл

Святий Прокл народився близько 390 року в Константинополі. Він був учнем святителя Іоанна Златоуста, який рукопоклав його у диякона, а потім в пресвітери. Прокл був свідком явлення апостола Павла Іоанну Златоусту, від свого вчителя він отримав глибокі знання Святого Письма.

Згодом святий був висвячений на єпископа міста Кизика, а після смерті святителя патріарха Максиміана став архієпископом Константинопольським. Паства любила Прокла за його добрі проповіді, подвижницьке життя і турботу про знедолених. Оточений любов'ю і пошаною, святий закінчив свій земний шлях у похилому віці близько 446-447 року.

Святий Прокл був учнем святителя Іоанна Златоуста days.pravoslavie.ru

Традиції в Проклів день

3 грудня віряни звертаються до святого Прокла з молитвами про захист від бід і хвороб.

Здавна в народі вірили, що на Прокла нечиста сила може в будь-який момент вистрибнути з-під землі та принести зло людині. Тому цього дня намагалися читати захисні замовляння.

Вважається, що потрібно прислухатися до порад, які отримує людина 3 грудня, – вони можуть допомогти в майбутньому.

Прикмети на 3 грудня

На Прокла сніг іде – на Олену (3 червня) буде дощ.

Снігур співає, а сорока під стріху ховається – скоро буде заметіль.

Який Прокл – такий і червень буде.

Народжені 3 грудня наділені здатністю майструвати.

Прикмета на 3 грудня: який Прокл – такий і червень буде Pixabay

Що не можна робити в Проклів день

Сваритися, лаятися, злитися – потрібно намагатися бути доброзичливим і привітним.

Вирушати в далеку дорогу – краще перенести поїздку на наступний день.

Молитва святому Проклу

Иже Божественным началом премудрости, страхом Господним утверждся, оттуду священными восхождении возшел еси во ученичество Златоуста, и архиерейскаго того престола достоин быв чистоты добротами, апостольским правилом себе вообразив, не себе живый, но Христу и стаду твоему. Тем в нетленный живот апостольски вселился еси, иерарше Прокле, моли Христа Бога спастися душам нашим.

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