Народне свято Пріклов день відзначається 4 травня – православна церква згадує святого Януарія.

За старою традицією люди проклинають нечисту силу і влаштовують танці та ігри. Вважається, що і саме ім'я "Прокл" походить від слова "прокляття".

Прикмети на 4 травня

Чим раніше зацвітає черемха, тим більш спекотним буде літо.

Якщо на черемсі багато квітів, літо буде багатим на дощі.

Якщо в цей день прогримів сильний грім, буде хороший урожай хліба.

Проклів день-2020: що не можна робити і історія свята

Що не можна робити в Проклів день

Не можна було займатися важкою працею – цей день був призначений для веселощів.

Вважалося, що в цей день відьми отруюють рослини, було заборонено їх збирати.

Літні мешканці сіл виходили на околицю і, повернувшись обличчям на захід, промовляли спеціальні замовляння-прокляття, тим самим відганяючи від населеного пункту нечисть.

Історія свята

Святий Прокл був християнином і служив дияконом у церкві міста Путеолах. Коли на початку IV століття почалися гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана, його і ще одного диякона заарештували і кинули до в'язниці. Там він подружився з двома мирянами, Євтихієм і Ауктіоном, які теж були християнами і відмовилися зрадити свою віру і стати язичниками.

Через час в тій же тюрмі опинився єпископ Іаннуарій із двома дияконами. Наступного ранку всіх сімох привели на суд до місцевого правителя Тимофія. Після того, як вони вкотре відмовилися принести жертви ідолам, на них напустили хижих звірів. Тварини не чіпали мучеників.

Правитель звинуватив християн у чаклунстві і тут же осліп. Мученики помолилися за нього, і зір повернувся до Тимофія. Це ще більше розлютило правителя. Він наказав відсікти полоненим християнам голови. Це трапилося в 305 році.

Раніше OBOZREVATEL писав про історію Дня жінок-мироносиць.